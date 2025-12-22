Kula'da Yangına Giden İtfaiye Aracı Takla Attı: 1 Yaralı

Kula'da İtfaiye Aracı Kazası: 1 Personel Yaralandı

Yangına destek için yola çıkan araç takla attı

Manisa'nın Kula ilçesinde, yangına destek amacıyla yola çıkan itfaiye aracı sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Araç tarlaya savrulurken kazada 1 itfaiye personeli yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi bünyesindeki Kula İtfaiye Amirliği'ne bağlı Başıbüyük Müfrezesi'nde görevli itfaiye personeli Ş.B. idaresindeki araç, Ahmetli Mahallesi'nde meydana gelen yangına destek için seyir halindeyken sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

Kaza sonrası olay yerini gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı itfaiye personeli Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

