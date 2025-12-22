DOLAR
42,81 -0,03%
EURO
50,4 -0,48%
ALTIN
6.080,15 -1,8%
BITCOIN
3.820.421,73 -1,11%

Kula'da Yangına Giden İtfaiye Aracı Takla Attı: 1 Yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde yangına giderken takla atan itfaiye aracında 1 personel yaralandı; yaralı Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 17:56
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 17:56
Kula'da Yangına Giden İtfaiye Aracı Takla Attı: 1 Yaralı

Kula'da İtfaiye Aracı Kazası: 1 Personel Yaralandı

Yangına destek için yola çıkan araç takla attı

Manisa'nın Kula ilçesinde, yangına destek amacıyla yola çıkan itfaiye aracı sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Araç tarlaya savrulurken kazada 1 itfaiye personeli yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi bünyesindeki Kula İtfaiye Amirliği'ne bağlı Başıbüyük Müfrezesi'nde görevli itfaiye personeli Ş.B. idaresindeki araç, Ahmetli Mahallesi'nde meydana gelen yangına destek için seyir halindeyken sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

Kaza sonrası olay yerini gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı itfaiye personeli Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

MANİSA’NIN KULA İLÇESİNDE, YANGINA DESTEK AMACIYLA YOLA ÇIKAN İTFAİYE ARACI SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON...

MANİSA’NIN KULA İLÇESİNDE, YANGINA DESTEK AMACIYLA YOLA ÇIKAN İTFAİYE ARACI SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETMESİ SONUCU TAKLA ATTI. İTFAİYE ARACININ TARLAYA SAVRULDUĞU KAZADA 1 İTFAİYE PERSONELİ YARALANDI.

MANİSA’NIN KULA İLÇESİNDE, YANGINA DESTEK AMACIYLA YOLA ÇIKAN İTFAİYE ARACI SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa İnegöl'de Asansör Montajı Yapan Tekniker 500 Volt Akıma Kapıldı
2
Safranbolu Kuyumcu Soygununda Mahkeme Kararı: 13 Yıl Hapis
3
Kula'da Yangına Giden İtfaiye Aracı Takla Attı: 1 Yaralı
4
Kırıkkale'de kadın cinayeti davasında mütalaa: Sanıklara ağırlaştırılmış müebbet talebi
5
Topkapı'da T4 Tramvay Raydan Çıktı — Yolcular Tahliye Edildi
6
Safranbolu Kuyumcu Soygununda Karar: Sanıklara Hapis Cezası
7
Elysee Sarayı'nda Porselen Hırsızlığı: 3 Gözaltı, 100 Parça Ele Geçirildi

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi