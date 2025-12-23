Kurbağa Adamlar Porsuk Çayı’nda: Kayıp Öğretmen Tuncay Arslan İçin 7 Günlük Arama

Eskişehir'de aramalar yoğunlaştırıldı

Eskişehir'de 7 gündür kayıp olan 51 yaşındaki Türkçe öğretmen Tuncay Arslan'ı bulmak için yürütülen arama çalışmalarına bugün Ankara Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği bünyesindeki 6 dalgıç polis de katıldı. Ekipler, son görüldüğü yer olan Porsuk Çayı'nın Gökmeydan Mahallesi kesiminde çalışıyor.

Arama faaliyetleri, AFAD Eskişehir İl Müdürlüğü koordinasyonunda sürüyor. Çalışmalara katılan toplam ekip sayısı 43 kişi olarak açıklandı. Ekip dağılımı şu şekilde: AFAD Eskişehir İl Müdürlüğü'nden 13, Ankara Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'nden 6, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'nden 3, Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (OBAK)'ten 6, Dorlion Arama Kurtarma (DAK)'tan 4, MEB Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB)'ten 5, itfaiyeden 3 ve Sivil Arama Kurtarma Derneği (SARTEM)'den 2 personel yer alıyor.

Ekipler hem kıyı taraması yapıyor hem de özel kıyafetli dalgıçlar balçıkla dolu su içinde arama gerçekleştiriyor. Kayıp öğretmenin yakınları da çalışmaları bölgeden yakından takip ederken, arama faaliyetleri sahada titizlikle devam ediyor.

AFAD Eskişehir İl Müdürü Aslan Mehmet Coşkun ise çalışmaları sahada koordine edip yakından takip ediyor.

