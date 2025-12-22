DOLAR
Malatya'da Köprüden Uçan Otomobil: 1 Ölü, 2 Yaralı

Malatya Yeşilyurt Çarmuzu Mahallesi'nde Kuzey Çevre Yolu'nda 44 DJ 720 plakalı Opel köprüden uçtu; 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 12:27
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 12:57
Kaza Detayları

Malatya’da, Yeşilyurt İlçesi Çarmuzu Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, Kuzey Çevre Yolu üzerinde seyir halinde olan 44 DJ 720 plakalı Opel marka otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybederek köprüden aşağı uçtu.

Kazada, araç sürücüsü N.K. ile araçta yolcu olarak bulunan Ö.İ. ve Selaha Kutlu (58) yaralandı.

Müdahale ve Soruşturma

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yaralılar hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılanlardan Selaha Kutlu kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

