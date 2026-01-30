Malatya'da 'Torbacı' Operasyonu: 800 Gram Esrar, 1 Tutuklama

Emniyet, sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonda, bir ikamet ile bir şahsın üzerinde yapılan aramalarda 800 gram esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

