Malatya'da 'Torbacı' Operasyonu: 800 Gram Esrar, 1 Tutuklama

Malatya'da torbacı operasyonunda 800 gram esrar ve 1 hassas terazi ele geçirildi; gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 21:53
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 21:53
Emniyet, sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonda, bir ikamet ile bir şahsın üzerinde yapılan aramalarda 800 gram esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

