İzmir'de Sel: Bornova'da Otomobil Gemi Gibi İlerledi

İzmir'de dün etkili sağanak sonrası Bornova Kemalpaşa Caddesi'nde su birikintisinde ilerleyen otomobil, adeta 'gemi' gibi yol aldı; anlar cep telefonlarına yansıdı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 00:46
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 00:46
Bornova Kemalpaşa Caddesi'nde dikkat çeken görüntüler

İzmir'de dün etkili olan sağanak yağışın yol açtığı sel, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. Bornova ilçesinde kaydedilen ilginç görüntüler ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

Olay, Bornova ilçesi Kemalpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde oluşan yoğun su birikintisine rağmen sürücünün duraksamadan ilerlemeyi tercih ettiği otomobil, suların içinde adeta bir gemi gibi yol aldı.

Araç bir süre suya gömülü şekilde ilerlerken çevredeki vatandaşlar yaşanan o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Görüntülerde otomobilin sel sularının arasında neredeyse yüzerek ilerlediği ve çevredeki vatandaşların şaşkınlıkla izlediği görülüyor.

Yaşananlar, selin ulaşım üzerindeki etkisini ve ani su birikintilerinin sürücüler için oluşturduğu riski gözler önüne serdi.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

