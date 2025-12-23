DOLAR
Manavgat'ta 7'nci İntihar Girişimi: Köprüdeki Şahıs Polisi İkna Etti

Antalya Manavgat'ta boynunda ip ve elinde bıçakla köprüye çıkan Osman B., polis tarafından ikna edilerek hastaneye götürüldü.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 10:13
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 10:24
Manavgat'ta köprü üzerinde intihar girişimi: Polis müdahalesiyle sonlandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, Örnek Mahallesi Şükrü Sözen Köprüsü üzerinde boynunda ip ve elinde bıçak bulunan bir şahıs, polis ekiplerinin çabasıyla eyleminden vazgeçirildi.

Olayı bildiren ihbar üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 112 sağlık ekipleri ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa sürede olay yerine sevk edildi. Köprü çevresinde toplanan meraklı vatandaşlar büyük bir kalabalık oluşturdu.

Boynunda ip ve elinde bıçak bulunan ve hayatına son vereceğini söyleyen Osman B. isimli şahıs, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amiri Sinan Karaman’ın ikna çalışması sonucunda alkışlar arasında bulunduğu yerden güvenli bölgeye alındı. İsim bilgisi Osman B. (55) olarak verilen, 3 çocuk babası şahıs, kontrol amaçlı polis aracına alınarak Manavgat Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Şahısın daha önceki girişimi

Olayın ardından öğrenilenlere göre, Osman B.'nin bugüne kadar 7'nci kez intihar girişiminde bulunduğu belirtildi. 1 Temmuz 2020 tarihinde de Manavgat Çevreyolu köprüsünün korkuluk demirlerine bağladığı ipi boynuna dolamış, zaman zaman titreyip kalbini tutarak korku dolu anlar yaşanmıştı. O sırada köprüden tesadüfen geçen merkez jandarma karakolu ekibi tarafından 'en kısa sürede sana iş bulacağız' sözü verilerek intihardan vazgeçirilmişti.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

