Manavgat'ta Ambulans Kazası: Yol Vermeye Çıkan Araç Hurdaya Döndü — 5 Yaralı

Antalya Manavgat'ta ambulansın karıştığı kazada 3'ü sağlık çalışanı 5 kişi yaralandı; olay yerine giden ambulansa yol verme girişimi ikinci kazayı tetikledi.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 10:39
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 10:39
Manavgat'ta Ambulans Kazası: Yol Vermeye Çıkan Araç Hurdaya Döndü — 5 Yaralı

Manavgat'ta ambulans kazası: yol verme girişimi ikinci kazaya neden oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada, ilk çarpışmanın ardından olay yerine giden ambulansa yol vermek isteyen sürücünün karıştığı ikinci kaza, bölgeyi adeta savaş alanına çevirdi. Kazalarda toplam 5 kişi yaralandı, bunların 3'ü sağlık çalışanıydı.

İlk kaza: Alanya-Manavgat D-400'de çarpışma

Edinilen bilgiye göre, Alanya-Manavgat D-400 Karayolu'nda Ersin G.'nin kullandığı 07 KDB 60 plakalı ambulans kavşağa geldiğinde Mehmet A.Ç.'nin kullandığı 07 CDG 266 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikte ambulansta bulunan sağlık çalışanları Adem S. S. ve Mevlüt A. ile ambulansta hasta olarak sevk edilen Osman D. yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Ambulansın özel bir hastaneye ait olduğu ve Alanya'dan Antalya'ya hasta sevki gerçekleştirdiği bildirildi.

İkinci kaza: Yol verme girişimi ağır hasara yol açtı

İlk kazadan hemen sonra, Aydınevler Mahallesi Sorgun Bulvarı'ndan D-400 karayoluna çıkmak için kırmızı ışıkta bekleyen Hasan D. yönetimindeki 07 JA 232 plakalı TOFAŞ marka otomobil, olay yerine giden ambulansa yol vermek amacıyla kontrolsüz şekilde yola çıktı. Bu sırada Antalya istikametine seyreden İbrahim Ö. idaresindeki 34 KGG 588 plakalı Audi ile çarpıştı.

Çarpışmada sürücüler Hasan D. ve İbrahim Ö. ile araçlardaki yolcular Nafiz D. ve Hasan Ü. yaralandı. Olay yerine gelen 112 ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye götürüldü; sağlık durumlarının kritik olmadığı belirtildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler ve hasarın boyutu

Kaza anı, bölgedeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde hurdaya dönen TOFAŞ marka otomobilin parçalarının etrafa saçıldığı, aracın direksiyonunun 15 metre, ön kaputunun 20 metre ve aküsünün 130 metre uzaklıkta bulunduğu görüldü.

Kazanın ardından yol yaklaşık 1 saat araç trafiğine kapatıldı; araçların kaldırılması, parçaların toplanması ve yolun kumlandıktan sonra süpürülmesinin ardından trafik tekrar açıldı.

Not: Olayla ilgili soruşturma ve incelemeler sürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

