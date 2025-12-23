Manisa'da Yapay Zeka Dolandırıcılığı: 98 bin TL Vurgunu

Manisa'da Yapay Zeka ile Hazırlanan Video ile 98 bin TL Dolandırıldı

Yunusemre'de sosyal medyadaki sahte yatırım ilanı mağdur bıraktı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaşayan İbrahim Halil Çevik, sosyal medyada gördüğü yapay zekayla hazırlanmış bir reklam videosuna inanarak büyük bir dolandırıcılığa kurban gitti. Çevik, dolandırıcıların yönlendirmesiyle toplam 98 bin TL kaybetti.

Çevik, gördüğü linke tıklayıp dolandırıcılarla iletişime geçtikten sonra WhatsApp üzerinden gönderilen ‘Ticaret’ adlı sahte uygulamayı indirerek kişisel bilgilerini paylaştı. İletişimde kalan kimliği belirsiz hesaplar sahte numaralar ve yapay zekayla hazırlanmış profil resimleri kullandı.

Dolandırıcılar, uygulama üzerinden Çevik'e sözde gümüş aldırarak toplam 98 bin TL'sini elde etti. Ardından Çevik'i sürekli arayarak parasını geri almak için çeşitli banka kredileri çekmesini ve parayı onlara göndermesini istedi.

Çevik'in aktardıkları: "Normalde sosyal medya kullanmayan birisiyim. Sosyal medya üzerinden Türkiye Petrollerine ait bir link gördüm. Benden 10 bin 500 TL para istediler. Bana günde 2 bin TL kazanacağımı söylediler. Sonrasında bana ‘Ticaret’ adında sahte bir uygulama kurdular. O uygulamadan para yatırmamı istediler. Tıkladığımda yani e-mail adresimi ve telefon numaramı girdim. Sonra sözde borsa uzmanı diye sahte bir farklı bir numara arıyor beni. Bana borsa temsilcisi bağlanacak dediler ve 5 gün sonra başka bir numara beni arayarak benim sigortam olmadığı için paramı alamayacağımı söylüyor. Benden paramı almam için tekrar tekrar para yatırmamı istiyorlar. Özel bir bankadan bana hesap açarak buradan 410 bin TL kredi çekerek kendilerine göndermemi istiyorlar. Bankada ne kadar faiz geliyor bilmiyorum eksi hesabımdan ama 98 bin TL gönderdim. Bana daha büyük zararlara yol açacaklardı"

Dolandırıcılardan şikayetçi olan Çevik, jandarma karakoluna giderek olayla ilgili ifade verdi ve zanlıların bir an önce yakalanmasını istedi.

Çevik ayrıca şunları ekledi: "Dolandırıcıların yakalanmasını istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti’nin adını kullanaraktan böyle dolandırıcılık yapıyorlar. Instagram’dan başlıyorlar. Bir kişi sürekli telefonla arıyor sizi. Rahatsız ediyorlar. Bir video da çekmişler zaten. Şu an çalışmıyorum ben. Herhangi bir gelirim de yok yani. Ben 18 ay önce bir kaza geçirdim. Ayağım kırıldı, kolum kırıldı, köprücük kemiğim kırıldı. Çalışmadığım halde bu vicdansızlığı bana yaptılar. Jandarmaya gittim ama henüz herhangi bir geri dönüş sağlamadılar bana"

Sonuç: İfade veren mağdur, dolandırıcıların yakalanarak adalete teslim edilmesini talep etti. Olay sosyal medyada yayılan sahte yatırım ilanlarının ve yapay zekâ destekli içeriklerin risklerine dikkat çekiyor.

