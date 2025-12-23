Mekke'de Ring Otobüsü Türk Kafileye Çarptı — Abidin Dağköy Hayatını Kaybetti

Mekke’de ring otobüsünün çarptığı Türk umrecinin evinde taziye çadırı kuruldu

Umre ibadetini yerine getirmek için Sakarya’nın Hendek ilçesinden Mekke’ye giden Türk kafilesine, kontrolden çıkan ring otobüsü çarptı. Meydana gelen kazada Abidin Dağköy hayatını kaybederken, eşi ve bir kişi yaralandı.

Kaza yerinde yaşananlar

Olay, Suudi Arabistan’ın Mekke’i Mükerreme şehrinde, umrecileri otellerden Harem’i Şerife götüren ring otobüslerinden birinin Mahbes’ül Cin mevkiinde, tünel girişinde meydana geldi. Mahbes Garajı yakınlarında kontrolünü kaybeden otobüs, otellerine doğru gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Türk umreci kafilesine çarptı.

Kazada Abidin Dağköy hayatını kaybetti. Yaralanan Emine Dağköy ve Birol Yalçın hastaneye kaldırıldı; Yalçın tedavisinin ardından taburcu edilirken, Emine Dağköy’ün vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi.

Konsolosluk müdahalesi ve taziye

Türkiye Cidde Konsolosluğu yetkilileri, olayın ardından derhal harekete geçildiğini, gerekli diplomatik ve sağlık süreçlerinin başlatıldığını ve ailelerle irtibat sağlandığını bildirdi.

Vefat haberini alan Sakarya’nın Hendek ilçesi Köprübaşı Mahallesindeki yakınları ise Dağköy’ün evinin önünde taziye çadırı kurdu. Köprübaşı Mahallesi Muhtarı Ramazan Sürekçioğlu şunları söyledi: "Abidin Daköy ağabeyimiz, umre ziyareti için gittiği Mekke’de trafik kazası sebebiyle vefat etti ve hanımı hastanede tedavi görüyor. Hem tedavi süreçleri hem de cenazenin ülkeye getirilmesi için görüşmeler devam ediyor. Bu işlemler neticesinde ya orada defnedilecek ya da burada".

Yetkililer, hem tedavi süreçleri hem de cenaze işlemlerine ilişkin görüşmelerin sürdüğünü, konuya ilişkin taraflarla koordinasyonun devam ettiğini ifade etti.

UMRE İBADETİNİ YERİNE GETİRMEK İÇİN SAKARYA'NIN HENDEK İLÇESİNDEN MEKKE'YE GİDEN TÜRK KAFİLESİNE, KONTROLDEN ÇIKAN RİNG OTOBÜSÜ ÇARPTI. MEYDANA GELEN KAZADA ABİDİN DAKÖY HAYATINI KAYBEDERKEN EŞİ VE BİR KİŞİ YARALANDI.