Menteşe'de Tıra Arkadan Çarpan Otomobil Hurda Haline Geldi: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Muğla-Aydın karayolu Bayır Mahallesi mevkiinde gece meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti

Muğla-Aydın karayolu Bayır Mahallesi mevkiinde, gece saatlerinde yol kenarında duran tıra arkadan çarpan otomobilde ağır hasar oluştu.

Kazada, araçta yolcu olarak bulunan C.Ö. (24) olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilin sürücüsü Ş.Ö. ise ağır yaralı olarak kurtarıldı.

Çarpışan araç 48 AYG 597 plakalı olarak kayıtlara geçti. Edinilen bilgilere göre, çarpmanın etkisiyle otomobil hurda haline geldi.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen 112 ekipleri tarafından sürücüye ilk müdahale yapıldı; yaralı sürücü daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili olarak yetkili birimler tarafından inceleme başlatıldı.

