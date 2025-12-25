Cankurtaran Tüneli'nde Tehlikeli Sürüşün Nedeni: Kronik Şeker Hastalığı

Cankurtaran Tüneli'nde tehlikeli sürüşün nedeni açıklandı

Artvin Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama

Sosyal medyada geniş yankı uyandıran ve Borçka-Hopa karayolu üzerindeki Cankurtaran Tüneli içindeki görüntülerde, bir kamyonetin sağa sola savrularak ilerlediği anlar yer aldı. Arkadan gelen aracın kamerasına yansıyan bu görüntüler büyük tepki topladı ve sürücünün alkollü olduğu iddiaları gündeme geldi.

Konuyla ilgili olarak Artvin Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, söz konusu görüntülerin paylaşılması ve 112 Acil Çağrı Hattına gelen ihbar üzerine ekiplerin olay yerine sevk edildiği belirtildi.

Emniyet ekiplerince yapılan ilk kontrolde sürücünün bilincinin yarı açık olduğu tespit edilerek, 112 Acil Sağlık ekipleri eşliğinde Hopa Devlet Hastanesine sevk edildiği kaydedildi. Hastanede yapılan tetkikler sonucu, sürücünün kronik şeker hastası olduğu ve kan şekerinin düşmesine bağlı olarak direksiyon hâkimiyetini kaybettiği, alkollü olmadığı anlaşıldı.

Gerekli emniyet tedbirleri alındıktan sonra tünel trafiğe yeniden açıldı. Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili kamuoyunun yanlış bilgilendirilmemesi amacıyla açıklama yapıldığını vurguladı.

