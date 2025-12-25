DOLAR
42,84 -0,02%
EURO
50,38 -0,36%
ALTIN
6.169,96 -0,03%
BITCOIN
3.757.355,36 -0,17%

İskenderun'da Konteyner Yatakhane Alevlere Teslim Oldu

İskenderun'da işçilerin kaldığı konteyner yatakhane çıkan yangında kullanılamaz hale geldi; can kaybı yok, yangının nedeni için inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 09:08
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 09:11
İskenderun'da Konteyner Yatakhane Alevlere Teslim Oldu

İskenderun'da Konteyner Yatakhane Alevlere Teslim Oldu

Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri hızlı müdahale etti

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, İsmet İnönü Mahallesinde işçilerin konakladığı konteyner yatakhane yangınla mücadele edilmesini gerektiren bir olayla sarsıldı.

Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına hızlı ve etkili bir müdahale gerçekleştirerek alevleri kontrol altına aldı.

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı, ancak konteyner yatakhane kullanılamaz hale geldi.

Olay sonrası bölgede güvenlik önlemleri alındı ve yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

HATAY’IN İSKENDERUN İLÇESİNDE İŞÇİLERİN KONAKLADIĞI BİR KONTEYNERDE ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN...

HATAY’IN İSKENDERUN İLÇESİNDE İŞÇİLERİN KONAKLADIĞI BİR KONTEYNERDE ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU.

HATAY’IN İSKENDERUN İLÇESİNDE İŞÇİLERİN KONAKLADIĞI BİR KONTEYNERDE ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cankurtaran Tüneli'nde Tehlikeli Sürüşün Nedeni: Kronik Şeker Hastalığı
2
İskenderun'da Konteyner Yatakhane Alevlere Teslim Oldu
3
Karabük’te 1.85 Promil Alkollü Ehliyetsiz Sürücü Kaza Sonrası Yakalandı
4
Siirt’te 29 Küçükbaşın İçine Gizlenmiş 54,6 kikolgram Metamfetamin Ele Geçirildi
5
Sultangazi'de 75 Yaşındaki Diyaliz Hastasının Araçtan Düşürüldüğü İddiası
6
Ordu Fatsa'da Kaza: Tofaş ile Yabancı Plakalı Araç Çarpıştı, 1 Yaralı
7
Adana Amerikan Adası'nda Yıkım Gerginliği: 2 Şahıs Tutuklandı

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı