İskenderun'da Konteyner Yatakhane Alevlere Teslim Oldu

Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri hızlı müdahale etti

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, İsmet İnönü Mahallesinde işçilerin konakladığı konteyner yatakhane yangınla mücadele edilmesini gerektiren bir olayla sarsıldı.

Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına hızlı ve etkili bir müdahale gerçekleştirerek alevleri kontrol altına aldı.

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı, ancak konteyner yatakhane kullanılamaz hale geldi.

Olay sonrası bölgede güvenlik önlemleri alındı ve yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

