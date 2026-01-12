Mersin'de 100 Kilo Kaçak Tütün Ele Geçirildi — 1 Gözaltı

Mersin'de Toroslar'da düzenlenen operasyonda 100 kilogram kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 10:56
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 10:56
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri bir şahsın kıyılmış tütün sevkiyatı yapacağı yönünde istihbari bilgi aldı. Bilginin değerlendirilmesinin ardından operasyon için harekete geçildi.

Toroslar ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramada 100 kilogram kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi ve muhafaza altına alındı. Olayla ilgili 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin tamamlanması için Jandarma Komutanlığına götürüldü. İl Jandarma Komutanlığı açıklamasında soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

