Mersin'de 100 Kilo Kaçak Tütün Ele Geçirildi — 1 Gözaltı

Mersin'de 100 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Toroslar'daki operasyonda 1 şüpheli gözaltında

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri bir şahsın kıyılmış tütün sevkiyatı yapacağı yönünde istihbari bilgi aldı. Bilginin değerlendirilmesinin ardından operasyon için harekete geçildi.

Toroslar ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramada 100 kilogram kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi ve muhafaza altına alındı. Olayla ilgili 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin tamamlanması için Jandarma Komutanlığına götürüldü. İl Jandarma Komutanlığı açıklamasında soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

MERSİN'DE BİR ARAÇTA YAPILAN ARAMADA 100 KİLOGRAM KAÇAK KIYILMIŞ TÜTÜN ELE GEÇİRİLİRKEN, 1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.