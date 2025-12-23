Mersin'de Midibüsle Ters Yön: Sürücü Yakalandı, Ehliyete El Konuldu

Mersin'de midibüsle ters yönde seyreden sürücü yakalandı

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görüntülerle tespit etti

İl Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, otoban bağlantı yolu üzerinde ters yönde seyreden bir aracın görüntülerinin paylaşılması üzerine, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan incelemede, bahse konu aracın 151. cadde üzerinde seyir halinde olduğu ve sürücüsünün tespit edildiği bildirildi.

Şube yetkilileri, sürücü hakkında; tek yönlü karayollarında araçların ters istikamette sürülmesi, araç üzerinde yapılan teknik değişikliğin bildirilmemesi ve ruhsata işletilmemesi ile trafik düzeni ve güvenliği ile ilgili kural ve yasaklara uymamak ihlallerinden toplam 11 bin 253 TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Ayrıca açıklamada, sürücünün sürücü belgesinin mevzuat gereği sağlık kuruluşuna sevk edilmek üzere geçici olarak geri alındığı belirtildi.

