MİT ve Emniyet Ortak Operasyonunda Yasir Gülen İstanbul'da Yakalandı

MİT ve İstanbul Emniyeti ortak operasyonla, hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan arama kararı bulunan Yasir Gülen'i Ümraniye'de yakaladı.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 11:57
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 11:57
MİT ve Emniyet Ortak Operasyonu: Yasir Gülen Ümraniye'de Yakalandı

Operasyon Detayları

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yürütülen operasyonda, hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan arama kararı bulunan örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Yasir Gülen İstanbul'da yakalandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü birimleri, FETÖ/PDY üyeliğinden aranan şahısların yakalanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Soruşturma kapsamında, örgütün kapatılan para kaynağı Bank Asya hesaplarında artış tespit edilen ve sözde sohbetlere katıldığı belirlenen, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in ağabeyi Salih Gülen'in oğlu Yasir Gülen'in İstanbul'da gizlendiği saptandı.

Takip ve Yakalama Süreci

MİT unsurlarınca takibe alınan Yasir Gülen'in yerini sürekli değiştirdiği belirlendi. Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin son adresinin izine İstanbul'un Ümraniye ilçesinde rastlandı.

Saklandığı adrese düzenlenen operasyonda yakalanan örgüt üyesi, sorgulanmak üzere İstanbul TEM Şube'ye götürüldü.

Soruşturma Devam Ediyor

Yasir Gülen hakkında başlatılan tahkikatın devam ettiği bildirildi.

FETULLAHÇI TERÖR ÖRGÜTÜNE (FETÖ/PDY) YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA, HAKKINDA "SİLAHLI TERÖR...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

