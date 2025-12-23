Muğla'da Tefecilik Operasyonu: 67 Şüpheli, 251 Milyon TL Hareket

Muğla'da Tefecilik Operasyonu: Jandarma’dan Büyük Baskın

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen ‘Tefecilik’ operasyonunda, yüklü miktarda suçtan elde edildiği değerlendirilen para, rakamları yazılan senet, boş senet ve alacak defteri ele geçirildi.

Hafta Boyunca Eş Zamanlı Operasyonlar

Son bir hafta içinde Muğla’nın da aralarında bulunduğu 7 ilde, İl Jandarma Komutanlıklarınca dolandırıcı, tefeci ve göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 7 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Hesap hareketlerinde son 5 yıl içinde toplam 251 Milyon TL görülen 67 şüpheli yakalandı.

Adli Süreç ve Gözaltı Kararları

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 42’si tutuklandı, 23’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma KOM Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen soruşturmalar kapsamında, şüpheliler hakkında gerekli hukuki işlemler başlatıldı.

Yetkililer, örgüt üyelerinin işleyebileceği hırsızlık, dolandırıcılık ve tefecilik gibi suçlar nedeniyle vatandaşların zarar görmesinin engellendiğini bildirdi.

Muğla’da Ele Geçirilen Deliller

Muğla merkezli operasyonda ele geçirilen deliller arasında muhtelif miktarda nakit para ile hem boş hem dolu senetler ve alacak defteri bulunuyor; Cumhuriyet Başsavcılıklarınca şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

