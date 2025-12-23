DOLAR
42,82 -0,02%
EURO
50,61 -0,5%
ALTIN
6.174,31 -1,16%
BITCOIN
3.749.651,37 0,93%

Muğla'da Tefecilik Operasyonu: 67 Şüpheli, 251 Milyon TL Hareket

Muğla'da düzenlenen tefecilik operasyonunda nakit, dolu ve boş senetler ile alacak defteri ele geçirildi; 7 ilde 67 şüpheli yakalandı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 10:15
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 10:15
Muğla'da Tefecilik Operasyonu: 67 Şüpheli, 251 Milyon TL Hareket

Muğla'da Tefecilik Operasyonu: Jandarma’dan Büyük Baskın

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen ‘Tefecilik’ operasyonunda, yüklü miktarda suçtan elde edildiği değerlendirilen para, rakamları yazılan senet, boş senet ve alacak defteri ele geçirildi.

Hafta Boyunca Eş Zamanlı Operasyonlar

Son bir hafta içinde Muğla’nın da aralarında bulunduğu 7 ilde, İl Jandarma Komutanlıklarınca dolandırıcı, tefeci ve göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 7 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Hesap hareketlerinde son 5 yıl içinde toplam 251 Milyon TL görülen 67 şüpheli yakalandı.

Adli Süreç ve Gözaltı Kararları

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 42’si tutuklandı, 23’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma KOM Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen soruşturmalar kapsamında, şüpheliler hakkında gerekli hukuki işlemler başlatıldı.

Yetkililer, örgüt üyelerinin işleyebileceği hırsızlık, dolandırıcılık ve tefecilik gibi suçlar nedeniyle vatandaşların zarar görmesinin engellendiğini bildirdi.

Muğla’da Ele Geçirilen Deliller

Muğla merkezli operasyonda ele geçirilen deliller arasında muhtelif miktarda nakit para ile hem boş hem dolu senetler ve alacak defteri bulunuyor; Cumhuriyet Başsavcılıklarınca şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

MUĞLA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİ TARAFINDAN DÜZENLENEN ‘TEFECİLİK’ OPERASYONUNDA YÜKLÜ...

MUĞLA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİ TARAFINDAN DÜZENLENEN ‘TEFECİLİK’ OPERASYONUNDA YÜKLÜ MİKTARDA SUÇTAN ELDE EDİLDİĞİ DEĞERLENDİRİLEN PARA, RAKAMLARI YAZILAN SENET, BOŞ SENET VE ALACAK DEFTERİ ELE GEÇİRİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Büyükçekmece Gölü’nde Su Seviyesi Alarmı: Doluluk Yüzde 14,13
2
Burdur Bucak'ta Ev Yangını Park Halindeki Hafif Ticari Araca Sıçradı
3
Düzce'de suç oranları yüzde 10 azaldı — Vali Selçuk Aslan: 'Firari suçlular sokaklarda gezmeyecek'
4
Bakırköy sahil yolu cinayetinde Ünal Bahçeci davasında 7 tutuklama
5
Bursa'da pazar arabası hırsızlığı: Alemdar Mahallesi'nde güvenlik kameralarına yansıdı
6
Viranşehir'de Heimlich ile 8 Yaşındaki Öğrenci Kurtarıldı
7
Adana'da işitme engelli genç dolmuş şoförü tarafından darbedildi

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi