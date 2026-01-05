Muş'ta Jandarma Operasyonunda Uyuşturucu Suçundan Aranan H.A. Yakalandı

Muş'ta jandarma operasyonunda H.A. yakalandı

Uyuşturucu ticaretinden kesinleşmiş hapis cezası

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Üniversite Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, H.A. isimli şahsın Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi İlamat Masası kararına göre "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan 4 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda şahıs saklandığı yerde yakalandı. Gözaltına alınan H.A., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Muş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Jandarma ekiplerinin suç ve suçlularla mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği bildirildi.

