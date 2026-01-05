DOLAR
Muş'ta Jandarma Operasyonunda Uyuşturucu Suçundan Aranan H.A. Yakalandı

Muş İl Jandarma ekipleri, uyuşturucu ticareti suçundan 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan H.A.’yı düzenlenen operasyonda yakalayarak cezaevine teslim etti.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 17:34
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 17:34
Uyuşturucu ticaretinden kesinleşmiş hapis cezası

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Üniversite Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, H.A. isimli şahsın Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi İlamat Masası kararına göre "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan 4 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda şahıs saklandığı yerde yakalandı. Gözaltına alınan H.A., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Muş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Jandarma ekiplerinin suç ve suçlularla mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği bildirildi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

