Nevşehir'de jandarma 2 Tevrat ele geçirdi

Göreme'de düzenlenen Anadolu Mirası Operasyonları kapsamında araçta arama yapıldı

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, Göreme Beldesinde bir araçta arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 2 adet Tevrat ile birlikte 1 adet dedektör arama çubuğu ele geçirildi.

Operasyon kapsamında araçta bulunan Y.K., E.T., M.D. ve Ö.İ. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Ele geçirilen 2 Tevrat, inceleme ve korunmaları için Nevşehir Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

