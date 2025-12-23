DOLAR
Nevşehir'de Jandarma 2 Tevrat Ele Geçirdi

Nevşehir'de jandarma, Göreme'de düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 2 Tevrat ve 1 dedektör arama çubuğu ele geçirdi; 4 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 11:17
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 11:32
Göreme'de düzenlenen Anadolu Mirası Operasyonları kapsamında araçta arama yapıldı

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, Göreme Beldesinde bir araçta arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 2 adet Tevrat ile birlikte 1 adet dedektör arama çubuğu ele geçirildi.

Operasyon kapsamında araçta bulunan Y.K., E.T., M.D. ve Ö.İ. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Ele geçirilen 2 Tevrat, inceleme ve korunmaları için Nevşehir Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

