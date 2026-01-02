DOLAR
43,02 -0,14%
EURO
50,51 0,2%
ALTIN
6.049,54 -1,41%
BITCOIN
3.823.242,39 -0,69%

Onur Karaburun’dan Karskapı Gece Denetimi: Erzurum Emniyeti Kar Altında

Erzurum Emniyet Müdürü Onur Karaburun, yoğun kar altında Karskapı Uygulama Noktası’nda gece denetimi yaptı; personele teşekkür etti, çalışmaların süreceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 09:21
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 09:21
Onur Karaburun’dan Karskapı Gece Denetimi: Erzurum Emniyeti Kar Altında

Onur Karaburun’dan Karskapı Gece Denetimi

Gece denetimi ve karla mücadele

Erzurum Emniyet Müdürü Onur Karaburun, kar ve soğuk şartlarında görev yapan personeli yerinde denetledi. Denetim, Karskapı Uygulama Noktasında gece gerçekleştirildi.

"İl Emniyet Müdürümüz Onur Karaburun, Karskapı Uygulama Noktası’nı ziyaret ederek yoğun kar yağışı altında yapılan çalışmaları yerinde denetledi.Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla görev yapan personellerimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Sayın Müdürümüz, çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Ziyarette İl Emniyet Müdür Yardımcılarımız da hazır bulundular"

Denetimde görev yapan personele teşekkür edilerek, çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

ERZURUM EMNİYET MÜDÜRÜ ONUR KARABURUN, KAR VE SOĞUK ŞARTLARINDA GÖREV YAPAN PERSONELİ...

ERZURUM EMNİYET MÜDÜRÜ ONUR KARABURUN, KAR VE SOĞUK ŞARTLARINDA GÖREV YAPAN PERSONELİ DENETLEDİ.

ERZURUM EMNİYET MÜDÜRÜ ONUR KARABURUN, KAR VE SOĞUK ŞARTLARINDA GÖREV YAPAN PERSONELİ...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antakya'da Sünger Deposu Yangını Hızlı Müdahaleyle Kontrol Altında
2
Erzurum'da Mahsur Kalan Sürücüler Off-road Ekipleriyle Kurtarıldı
3
Eskişehir'de Feci Kaza: 1'i Ağır, 2 Yaralı
4
Kurubaş Geçidi Ulaşıma Açıldı — Van'da Trafik Yeniden Sağlandı
5
Bilecik'te Tehdit Suçundan Aranan Rıdvan Ö. Jandarma Yakaladı
6
Karabük’te 80 santimetre karda 88 yaşındaki kadın güçlükle taşındı
7
Bakırköy Adliyesi 2025 Bilançosu: 161 bin 129 Dosya İntikal Etti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları