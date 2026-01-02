Onur Karaburun’dan Karskapı Gece Denetimi: Erzurum Emniyeti Kar Altında

Onur Karaburun’dan Karskapı Gece Denetimi

Gece denetimi ve karla mücadele

Erzurum Emniyet Müdürü Onur Karaburun, kar ve soğuk şartlarında görev yapan personeli yerinde denetledi. Denetim, Karskapı Uygulama Noktasında gece gerçekleştirildi.

"İl Emniyet Müdürümüz Onur Karaburun, Karskapı Uygulama Noktası’nı ziyaret ederek yoğun kar yağışı altında yapılan çalışmaları yerinde denetledi.Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla görev yapan personellerimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Sayın Müdürümüz, çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Ziyarette İl Emniyet Müdür Yardımcılarımız da hazır bulundular"

Denetimde görev yapan personele teşekkür edilerek, çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

ERZURUM EMNİYET MÜDÜRÜ ONUR KARABURUN, KAR VE SOĞUK ŞARTLARINDA GÖREV YAPAN PERSONELİ DENETLEDİ.