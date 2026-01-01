DOLAR
Bitlis–Hizan Karayolunda Seyidava'da Çığ: Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor

Seyidava mevkiinde gece düşen çığın ardından Bitlis–Hizan karayolu Karayolları ekiplerince temizlenip, alınan güvenlik önlemleriyle ulaşım kontrollü olarak yeniden açıldı.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 02:08
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 02:15
Olay ve müdahale

Bitlis–Hizan karayolunun Seyidava mevkiinde, gece saatlerinde meydana gelen çığ düşmesi nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

Karayolları ekipleri olayın ardından bölgeye intikal ederek çalışmalar başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle çığla kapanan yol kısa sürede temizlendi.

Güvenlik önlemleri ve ulaşım

Yol, gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından kontrollü şekilde yeniden sağlandı. Bölgede muhtemel yeni çığ riskine karşı ekiplerin tedbir amaçlı çalışmaları sürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

