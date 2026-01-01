Bitlis–Hizan Karayolunda Seyidava'da Çığ: Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor
Olay ve müdahale
Bitlis–Hizan karayolunun Seyidava mevkiinde, gece saatlerinde meydana gelen çığ düşmesi nedeniyle yol ulaşıma kapandı.
Karayolları ekipleri olayın ardından bölgeye intikal ederek çalışmalar başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle çığla kapanan yol kısa sürede temizlendi.
Güvenlik önlemleri ve ulaşım
Yol, gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından kontrollü şekilde yeniden sağlandı. Bölgede muhtemel yeni çığ riskine karşı ekiplerin tedbir amaçlı çalışmaları sürüyor.
