Ordu'da patpat ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kumru'da Demircili Mahallesi'nde patpat ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı; yaralılar Kumru Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 20:38
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 20:38
Kaza detayları

Ordu'nun Kumru ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Olay, Demircili Mahallesi'nde, Kumru-Fatsa kara yolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa K. idaresindeki patpat ile Berkay P. yönetimindeki 52 ADH 108 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle patpat yan yattı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler, ambulansla Kumru Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yetkililer, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirirken, kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.

ORDU'NUN KUMRU İLÇESİNDE PATPAT İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

