Ordu'da patpat ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaza detayları

Ordu'nun Kumru ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Olay, Demircili Mahallesi'nde, Kumru-Fatsa kara yolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa K. idaresindeki patpat ile Berkay P. yönetimindeki 52 ADH 108 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle patpat yan yattı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler, ambulansla Kumru Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yetkililer, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirirken, kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.

