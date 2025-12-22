DOLAR
Trabzon'da bıçaklı kavga: 1'i ağır 7 yaralı

Ortahisar İskenderpaşa'da çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı; ağır yaralı H.Ç. (18) KTÜ Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 16:28
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 16:28
Trabzon’un Ortahisar ilçesinde bugün öğle saatlerinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada ilk belirlemelere göre 1’i ağır, toplam 7 kişi yaralandı.

Olayın gerçekleştiği yer ve nedeni

Edinilen bilgiye göre, ilçenin İskenderpaşa Mahallesi Limonlu Sokak bölgesinde inşaatlarda çalışan kişiler arasında, alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

Yaralıların durumu ve soruşturma

Kavgada yaralananlar vücutlarının çeşitli yerlerinden darbeler aldı. Ağır durumda olan H.Ç. (18) ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne kaldırılırken, diğer yaralılar KTÜ Farabi Hastanesi ve Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kavgaya karışan çok sayıda kişinin tedavilerinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınacağı, olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

