Trabzon'da bıçaklı kavga: 1'i ağır 7 yaralı

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde bugün öğle saatlerinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada ilk belirlemelere göre 1’i ağır, toplam 7 kişi yaralandı.

Olayın gerçekleştiği yer ve nedeni

Edinilen bilgiye göre, ilçenin İskenderpaşa Mahallesi Limonlu Sokak bölgesinde inşaatlarda çalışan kişiler arasında, alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

Yaralıların durumu ve soruşturma

Kavgada yaralananlar vücutlarının çeşitli yerlerinden darbeler aldı. Ağır durumda olan H.Ç. (18) ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne kaldırılırken, diğer yaralılar KTÜ Farabi Hastanesi ve Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kavgaya karışan çok sayıda kişinin tedavilerinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınacağı, olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.

