Bartın'da Heyelan: Dibek Köyü Yolu Ulaşıma Kapandı

Bartın'ın Ulus ilçesi Dibek Köyü'nde 3 gündür devam eden yağışlar sonucu heyelan oldu; İl Özel İdaresi ekipleri yol temizleyip ulaşımı kontrollü şekilde yeniden açtı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 16:26
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 16:26
Bartın'da Heyelan: Dibek Köyü Yolu Ulaşıma Kapandı

Bartın'da Dibek Köyü'nde Heyelan Ulaşıma Engel Oldu

İl Özel İdaresi müdahalesiyle yol yeniden açıldı

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Dibek Köyü'nde, 3 gündür devam eden yağışlar sonucu meydana gelen heyelan nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye intikal eden İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, kayan toprakları temizleyerek bölgede taş tahkimat, dolgu ve yol tesviye çalışmaları başlattı.

Yapılan müdahaleler sonrası yol yeniden trafiğe açıldı; ancak devam eden onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Ekipler, yol güvenliğini sağlamak için çalışmaları sürdürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

