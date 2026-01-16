Osmaniye’de İşçi Servis Minibüsü ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı — 7 Yaralı, Kamera Görüntüleri

Osmaniye’de işçi servis minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı

Toprakkale karayolunda kaza anı güvenlik kamerasında

Geçtiğimiz günlerde Toprakkale karayolunda meydana gelen kazada, sürücüleri öğrenilemeyen 80 AIB 523 plakalı hafif ticari araç ile 34 NJP 945 plakalı işçi servis minibüsü henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Kazada her iki araçtaki 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde çarpışma anı ve çevrede yaşanan panik dikkat çekiyor; yolcu minibüsünün arkasından gelen bir ticari taksinin kazadan saniyelerle kurtulduğu anlar da kameralara yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

