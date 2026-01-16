Osmaniye’de İşçi Servis Minibüsü ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı — 7 Yaralı, Kamera Görüntüleri

Toprakkale karayolunda işçi servis minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı; kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı, inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 14:09
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 14:10
Geçtiğimiz günlerde Toprakkale karayolunda meydana gelen kazada, sürücüleri öğrenilemeyen 80 AIB 523 plakalı hafif ticari araç ile 34 NJP 945 plakalı işçi servis minibüsü henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Kazada her iki araçtaki 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde çarpışma anı ve çevrede yaşanan panik dikkat çekiyor; yolcu minibüsünün arkasından gelen bir ticari taksinin kazadan saniyelerle kurtulduğu anlar da kameralara yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

