PAYCO'ya 2. Dalga Operasyon: 28 Gözaltı, 620 Milyon TL'ye El Konuldu

Operasyonun kapsamı ve amaç

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkililerine yönelik ikinci aşama operasyon gerçekleştirildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 28 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturmanın dayanak raporları

Soruşturma sırasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası denetim raporu ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı raporu incelendi. Her iki raporda da, yasadışı bahis ve yasadışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para ve ödeme hizmetleri sunan kuruluşlar üzerinden sistematik biçimde finansal sisteme sokulduğu tespit edildi.

Örgüt yapısı ve önceki operasyon

İncelemelerde, eylemin bireysel değil, örgütlü bir yapılanma tarafından yürütüldüğü belirlendi. Soruşturmada, elektronik para kuruluşu bünyesinde 1 örgüt lideri, 3 yönetici ve operasyonel düzeyde faaliyet gösteren 7 örgüt üyesi olmak üzere hiyerarşik bir suç örgütü yapısı tespit edildi. Bu kapsamda, 5 Aralık'ta düzenlenen ilk operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerden 9’u tutuklanıp 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Yeni deliller ve ikinci dalga operasyon

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle, örgüt içinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri (İT) personeli ve proje yöneticisi sıfatlarıyla görev yapan şüphelilerin; suç gelirlerinin transfer edilmesi ve gizlenmesinde rol aldıkları, "para nakline aracılık etme" suçunu işledikleri belirlendi. Örgüt hiyerarşisi içinde suç gelirlerinin yazılımsal altyapılar üzerinden yönlendirilmesi, elektronik para hesaplarının yönetimi ve finansal akışların gizlenmesi faaliyetlerine katıldığı değerlendirilen şüphelilere yönelik ikinci aşama operasyon hayata geçirildi.

Gözaltılar, aramalar ve el koyma işlemleri

İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Kocaeli ve Yalova'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin örgüt içi görevlerinin netleştirilmesi, finansal ve dijital delillerin temini ile suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesi amacıyla adreslerinde arama ve el koyma işlemleri yapıldı. Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerinin Aklanması suçu kapsamında şüphelilere ait 92 banka hesabı üzerinde inceleme başlatıldı.

El konulan malvarlıkları

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla şüphelilere ait malvarlıklarına ve PAYCO şirketine el konuldu. Toplam değeri 620 milyon TL olan ve aralarında 29 mesken, 3 iş yeri, 14 araç ile 32 arsa ve tarla bulunan varlıklara el konuldu.

Soruşturma sürüyor; yetkililer, dijital ve finansal incelemeleri derinleştirerek örgüt yapısının ve suç gelirlerinin akışının tamamen ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

