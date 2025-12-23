Pendik Kaynarca'da Araç Yangını Binalara Sıçradı — Çok Sayıda İtfaiye Sevk Edildi

Pendik Kaynarca'da araç yangını çevre binalara sıçradı

Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi

Pendik Kaynarca'da araçta başlayan yangın, kısa sürede çevrede bulunan bina ve mekanlara da sıçradı. Bölgeden gelen ilk ihbarlar üzerine müdahale başlatıldı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve ekipler yangına müdahale ediyor. Yetkililerden yapılan resmi bir açıklama henüz paylaşılmadı.

Yangının çıkış nedeni ve zarar miktarına ilişkin bilgiler, yetkili mercilerin çalışmaları tamamlandıkça netleşecek.

