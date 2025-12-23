DOLAR
Pendik Kaynarca'da Araç Yangını Binalara Sıçradı — Çok Sayıda İtfaiye Sevk Edildi

Pendik Kaynarca'da bir araçta başlayan yangın çevredeki bina ve mekanlara sıçradı; çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 11:56
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 11:56
Pendik Kaynarca'da araç yangını çevre binalara sıçradı

Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi

Pendik Kaynarca'da araçta başlayan yangın, kısa sürede çevrede bulunan bina ve mekanlara da sıçradı. Bölgeden gelen ilk ihbarlar üzerine müdahale başlatıldı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve ekipler yangına müdahale ediyor. Yetkililerden yapılan resmi bir açıklama henüz paylaşılmadı.

Yangının çıkış nedeni ve zarar miktarına ilişkin bilgiler, yetkili mercilerin çalışmaları tamamlandıkça netleşecek.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

