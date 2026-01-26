Provokatif Akıma Katılan Hemşire İstanbul'da Gözaltına Alındı

Kocaeli'de görevli hemşire İ.A., görev başında çektiği videoyu sosyal medyada paylaşınca İstanbul'da gözaltına alındı; adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 08:52
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 08:52
Kocaeli'de görevli hemşire, görev başında çektiği videoyu sosyal medyada paylaştı

Kocaeli’deki bir kamu hastanesinde hemşire olarak görev yapan İ.A., görevi başındayken saçlarını ördüğü anları kayda alıp sosyal medya hesabından paylaştı.

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü olayla ilgili yaptığı açıklamada, hemşirenin Devlet Memurları Kanunu ve Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkelerine aykırı davrandığını belirterek, hakkında gerekli adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Edinilen bilgiye göre, İ.A. İstanbul’da, kardeşinin evinde gözaltına alındı ve işlemleri için Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Soruşturmanın ilerleyen aşamaları ve kurumun değerlendirmeleri hakkında yetkililerden resmi açıklama bekleniyor.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

