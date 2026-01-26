Provokatif Akıma Katılan Hemşire İstanbul'da Gözaltına Alındı

Kocaeli'de görevli hemşire, görev başında çektiği videoyu sosyal medyada paylaştı

Kocaeli’deki bir kamu hastanesinde hemşire olarak görev yapan İ.A., görevi başındayken saçlarını ördüğü anları kayda alıp sosyal medya hesabından paylaştı.

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü olayla ilgili yaptığı açıklamada, hemşirenin Devlet Memurları Kanunu ve Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkelerine aykırı davrandığını belirterek, hakkında gerekli adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Edinilen bilgiye göre, İ.A. İstanbul’da, kardeşinin evinde gözaltına alındı ve işlemleri için Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Soruşturmanın ilerleyen aşamaları ve kurumun değerlendirmeleri hakkında yetkililerden resmi açıklama bekleniyor.

KOCAELİ'DE SOSYAL MEDYADA YAYILAN PROVOKATİF AKIMA KATILAN HEMŞİRE İ.A.'NİN İSTANBUL'DA KARDEŞİNİN EVİNDE GÖZALTINA ALINDIĞI ÖĞRENİLDİ.