Taksim'de Gece Karı: Meteoroloji Uyarısı Sonrası Kartpostallık Görüntüler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarısı sonrası İstanbul’da aralıklı kar yağışı sürüyor; Taksim’de gece oluşan kartpostallık görüntülerde vatandaşlar şemsiye taşıdı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 03:49
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 03:51
Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarısı sonrası İstanbul'da aralıklı kar yağışı devam ediyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından İstanbul'un bazı bölgelerinde aralıklı kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor.

Taksim'de gece saatlerinde başlayan kar yağışı, meydanda bulunanları hazırlıksız yakalamadı. Yoldan geçen bazı vatandaşlar şemsiye taşıyarak yağışa karşı önlem aldı.

Taksim Meydanı'nda karın eşlik ettiği anlar, vatandaşların çektiği fotoğraflarla kayda geçti. Ortaya çıkan görüntüler, sosyal medyada ve şehir hayatında kartpostallık görüntüler olarak paylaşıldı.

Yetkililerin uyarıları doğrultusunda hava koşullarına dikkat edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması önem taşıyor.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

