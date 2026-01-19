Taksim'de Gece Karı: Meteoroloji Uyarısı Sonrası Kartpostallık Görüntüler

Taksim'de Gece Karı Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarısı sonrası İstanbul'da aralıklı kar yağışı devam ediyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından İstanbul'un bazı bölgelerinde aralıklı kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor.
Taksim'de gece saatlerinde başlayan kar yağışı, meydanda bulunanları hazırlıksız yakalamadı. Yoldan geçen bazı vatandaşlar şemsiye taşıyarak yağışa karşı önlem aldı.
Taksim Meydanı'nda karın eşlik ettiği anlar, vatandaşların çektiği fotoğraflarla kayda geçti. Ortaya çıkan görüntüler, sosyal medyada ve şehir hayatında kartpostallık görüntüler olarak paylaşıldı.
Yetkililerin uyarıları doğrultusunda hava koşullarına dikkat edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması önem taşıyor.
