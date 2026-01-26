Kayseri'de duş sonrası fenalaşan 17 yaşındaki Talha Altuntaş toprağa verildi

Kayseri'de duş sonrası fenalaşan 17 yaşındaki Talha Altuntaş, Bünyan'da kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 11:01
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 11:22
Kayseri'de duş sonrası fenalaşan 17 yaşındaki Talha Altuntaş toprağa verildi

Kayseri'de duş sonrası fenalaşan 17 yaşındaki Talha Altuntaş toprağa verildi

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde duş aldıktan sonra fenalaşarak yaşamını yitiren Talha Altuntaş (17), düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Olayın ayrıntıları

Olay, dün Mimarsinan Şirintepe Mahallesi 2133. Sokakta meydana geldi. Evinde duştan çıkan Talha Altuntaş (17) bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Ailesinin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Altuntaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze töreni

Talha Altuntaş’ın cansız bedeni; Bünyan ilçesi Güllüce Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Çakmak, Altuntaş’ın ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sağlık raporu süreci

17 yaşındaki Altuntaş’ın bilek güreşi müsabakalarına katılmak için sağlık raporu almak istediği, bu süreçte yapılan tetkiklerde kalp ritim bozukluğu tespit edildiği öğrenildi.

