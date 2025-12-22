DOLAR
Safranbolu Kuyumcu Soygununda Mahkeme Kararı: 13 Yıl Hapis

Karabük Safranbolu'daki kuyumcu soygununda 5 sanık farklı hapis cezalarına çarptırıldı; 3 sanık ise öldürmeye teşebbüs suçundan beraat etti.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 18:11
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 18:11
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bir kuyumcuya silahlı ve maskeli olarak düzenlenen soygunla ilgili davada, mahkeme kararını açıkladı. Karabük 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 4. celsesinde karara bağlanan dosyada, sanıklar çeşitli suçlardan ayrı ayrı cezalandırıldı.

Duruşmaya katılanlar

Duruşmaya tutuklu sanıklar Cemal Çelikay (21), Emre Ünlük (21), Rıza Çelikay (19), Ramazan Karakaş (33) ve Eyüp Emir Eper (20), avukatları ile sanık yakınları katıldı.

Sanıkların son sözleri

Cemal Çelikay son sözlerinde, "Kendim için değil ailem için bir şans istiyorum. Kimseye zarar vermek istemedim ve silahı bir kez ateşledim. Pişmanım ve beraatımı istiyorum" dedi.

Rıza Çelikay ise, "Kimseye zarar vermek istemedim, sadece kaçarken kendi elimdeki silah ateş aldı ve yaralandım" diyerek beraat talep etti.

Emre Ünlük, nitelikli yağmayı kabul ettiğini, öldürmeye teşebbüs suçunu kabul etmediğini ve suçun bir anlık gaflet sonucu, yoksulluk nedeniyle işlendiğini belirtti.

Ramazan Karakaş suçlamaları reddederek yardım, yataklık ve gözcülük yapmadığını savunup beraat istedi. Eyüp Emir Eper ise soygun girişimine silah temin ettiğini, silahı satın aldığı için pişman olduğunu ve askerlik yaparak topluma kazandırılmak istediğini belirtti.

Mahkeme kararı ve cezalar

Mahkeme heyeti, sanıklara yönelik kararında şu hükümlerde bulundu:

Sanık Cemal Çelikay, Rıza Çelikay ve Emre Ünlük hakkında "Nitelikli Yağma Suçu"ndan 149/1 maddesinin A‑B‑C ve D bentleri uyarınca 13 yıl hapis cezası verildi. Ayrıca bu üç sanığa mala zarar verme suçundan da 1’er yıl hapis cezası verildi.

Ramazan Karakaş ve Eyüp Emir Eper hakkında aynı suçtan 13 yıl hapis kararı verildi; iki sanığa indirim uygulanarak ceza 6 yıl 6 ay hapis olarak belirlendi.

Mahkeme heyeti ayrıca, öldürmeye teşebbüs suçundan ise 3 sanığa ayrı ayrı beraat verdi.

Karar duruşmasının ardından dosya ve hükümle ilgili yasal süreç işleyecektir.

