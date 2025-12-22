DOLAR
42,8 -0,02%
EURO
50,28 -0,23%
ALTIN
6.077,34 -1,76%
BITCOIN
3.839.604,41 -1,64%

Sakarya'da silahlı hesaplaşma son anda önlendi: Erenler'de 4 tutuklama

Sakarya'da Erenler'de polis, birbirlerini tehdit eden iki grubu yakalayarak 4 şüpheliyi tutukladı; araçta 2 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek ve 12 fişek ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 12:28
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 12:48
Sakarya'da silahlı hesaplaşma son anda önlendi: Erenler'de 4 tutuklama

Sakarya'da silahlı hesaplaşma son anda önlendi: Erenler'de 4 tutuklama

Olayın ayrıntıları

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, birbirlerini tehdit ederek hakarette bulunan iki ayrı grubun Erenler ilçesinde buluşup silahlı olay çıkaracakları bilgisi üzerine operasyon başlatıldı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ile Organize Suçlar Büro Amirliği ekiplerinin ortak çalışması sonucu, buluşma noktasına yönelen ekipler bölgeye gelen Y. Y. T (21), A. A. (22), R.T.B. (23) ve M.Y. (21) isimli şahısların bulunduğu araca müdahale etti.

Polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan 4 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı ve gözaltına alındı. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 12 adet fişek ele geçirildi.

Emniyet ekipleri, zamanında müdahalesiyle muhtemel bir facianın önüne geçti. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildikleri ve tutuklanarak cezaevine gönderildikleri bildirildi.

SAKARYA’DA BİR BİRLERİNİ TEHDİT EDEREK HAKARET EDEN VE SİLAHLI OLAY ÇIKARACAKLARI TESPİT EDİLEN 4...

SAKARYA’DA BİR BİRLERİNİ TEHDİT EDEREK HAKARET EDEN VE SİLAHLI OLAY ÇIKARACAKLARI TESPİT EDİLEN 4 ŞÜPHELİ, POLİS EKİPLERİNİN KOVALAMACASI NETİCESİNDE ERENLER İLÇESİNDE YAKALANDI. ADLİYEYE SEVK EDİLEN 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.

SAKARYA’DA BİR BİRLERİNİ TEHDİT EDEREK HAKARET EDEN VE SİLAHLI OLAY ÇIKARACAKLARI TESPİT EDİLEN 4...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Almanya'da 2025'te Binden Fazla Yasa Dışı İHA Uçuşu Tespit Edildi
2
Akyazı’da Gaz Pedalının Takılması Sonrası Citroen Beton Çite Çarparak Yan Yattı
3
Bursa'da Meclis Üyesi Özlem Bodur'a Trafikte Saldırı: Zanlı Tutuklandı
4
Antalya'da falezlerde balık tutan 60 yaşındaki adam yaralandı
5
Fethiye'de Ev Yangını: 92 Yaşındaki Nuriye Şahin Yaşamını Yitirdi
6
Bursa'da Yangın: Çöken Tavan İtfaiyecileri Son Anda Kurtardı
7
Bilecik Söğüt’te Trafik Kazası — 2 Yaralı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi