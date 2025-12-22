Sakarya'da silahlı hesaplaşma son anda önlendi: Erenler'de 4 tutuklama

Olayın ayrıntıları

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, birbirlerini tehdit ederek hakarette bulunan iki ayrı grubun Erenler ilçesinde buluşup silahlı olay çıkaracakları bilgisi üzerine operasyon başlatıldı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ile Organize Suçlar Büro Amirliği ekiplerinin ortak çalışması sonucu, buluşma noktasına yönelen ekipler bölgeye gelen Y. Y. T (21), A. A. (22), R.T.B. (23) ve M.Y. (21) isimli şahısların bulunduğu araca müdahale etti.

Polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan 4 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı ve gözaltına alındı. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 12 adet fişek ele geçirildi.

Emniyet ekipleri, zamanında müdahalesiyle muhtemel bir facianın önüne geçti. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildikleri ve tutuklanarak cezaevine gönderildikleri bildirildi.

SAKARYA’DA BİR BİRLERİNİ TEHDİT EDEREK HAKARET EDEN VE SİLAHLI OLAY ÇIKARACAKLARI TESPİT EDİLEN 4 ŞÜPHELİ, POLİS EKİPLERİNİN KOVALAMACASI NETİCESİNDE ERENLER İLÇESİNDE YAKALANDI. ADLİYEYE SEVK EDİLEN 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.