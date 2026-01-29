Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: Akyazı ve Arifiye'de 7 Gözaltı
Sakarya'nın Akyazı ve Arifiye ilçelerinde polis ekiplerince iki ayrı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Operasyonlar, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlendi. Şüpheliler üzerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda madde ve materyal ele geçirildi.
Ele geçirilenler
753 gram bonzai yapımında kullanılan mercan otu
200 gram metamfetamin
12 parça, 104.10 gram sentetik cannabinoid maddesi
93,86 gram sıvı halde bonzai yapımına hazır a-m 2201 bonzai hammaddesi
0.10 gram bonzai yapımında kullanılan a-m 2201 hammaddesi
Uyuşturucu madde paketlemede kullanılan muhtelif materyaller
Uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 11 bin 890 TL para
