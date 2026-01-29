Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: Akyazı ve Arifiye'de 7 Gözaltı

Sakarya'da Akyazı ve Arifiye'de düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı; çok sayıda uyuşturucu madde ve 11.890 TL ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 12:02
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 12:08
Sakarya'nın Akyazı ve Arifiye ilçelerinde polis ekiplerince iki ayrı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonlar, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlendi. Şüpheliler üzerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda madde ve materyal ele geçirildi.

Ele geçirilenler

753 gram bonzai yapımında kullanılan mercan otu

200 gram metamfetamin

12 parça, 104.10 gram sentetik cannabinoid maddesi

93,86 gram sıvı halde bonzai yapımına hazır a-m 2201 bonzai hammaddesi

0.10 gram bonzai yapımında kullanılan a-m 2201 hammaddesi

Uyuşturucu madde paketlemede kullanılan muhtelif materyaller

Uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 11 bin 890 TL para

