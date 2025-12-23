DOLAR
42,83 -0,02%
EURO
50,68 -0,6%
ALTIN
6.173,04 -1,14%
BITCOIN
3.741.356,88 1,16%

Samsun'da kantar denetiminde plakası kapalı 16 tıra 849 bin 679 TL ceza

Samsun'da plakaları kapalı şekilde kantara girmeyen 16 tıra toplam 849 bin 679 TL idari para cezası uygulandı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 12:29
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 12:32
Samsun'da kantar denetiminde plakası kapalı 16 tıra 849 bin 679 TL ceza

Samsun'da kantar denetiminde plakası kapalı 16 tıra ceza

Karayolları personelinin bildirimi sonrası trafik ekipleri harekete geçti

Ankara-Samsun kara yolu ile Samsun-Ordu kara yolu istikametinde bulunan Tekeli kantarında görevli Karayolları personelinin, plakaları kapalı halde yük taşıyan tırların kantara girmeden yollarına devam ettiklerini bildirmesi üzerine, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri denetimleri yoğunlaştırdı.

Yapılan kapsamlı çalışmalarda Çakallı mevkii ile Ordu Yolu Dikbıyık mevkiinde, farklı gün ve saatlerde seyir halinde bulunan ya da sabit uygulamalarda durdurulan toplam 16 tır kontrol altına alındı. Denetimlerde bazı araçların plakalarının okunmasını zorlaştıracak şekilde plaka üzerine çeşitli maddeler sürüldüğü tespit edildi.

Kontrollerde tırların odun, talaş, tuğla, gübre ve benzeri yükler taşıdığı belirlendi. Sürücülere; denetim istasyonuna girmemek, istiap haddinin üzerinde yük taşımak, gabari dışı yük yüklemek, plakayı kapalı kullanmak, süre ihlali yapmak ve takograf kullanmamak gibi ihlallerden dolayı idari işlem uygulandı.

Kantar görevlileri ve trafik ekiplerince yapılan işlemler sonucunda çeşitli kural ihlalleri tespit edilen 16 tıra toplam 849 bin 679 TL idari para cezası kesildi.

SAMSUN'DA YAPILAN KANTAR DENETİMLERİNDE, PLAKALARI KAPALI ŞEKİLDE DENETİM İSTASYONUNA GİRMEDEN...

SAMSUN'DA YAPILAN KANTAR DENETİMLERİNDE, PLAKALARI KAPALI ŞEKİLDE DENETİM İSTASYONUNA GİRMEDEN SEYREDEN 16 TIRA TOPLAM 849 BİN 679 TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI.

SAMSUN'DA YAPILAN KANTAR DENETİMLERİNDE, PLAKALARI KAPALI ŞEKİLDE DENETİM İSTASYONUNA GİRMEDEN...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çanakkale Gelibolu'da Tıra Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
2
Samsun'da kantar denetiminde plakası kapalı 16 tıra 849 bin 679 TL ceza
3
Mekke'de Ring Otobüsü Türk Kafileye Çarptı — Abidin Dağköy Hayatını Kaybetti
4
Batman Sason'da Sobadan Kıvılcımlar Evi Küle Çevirdi
5
Kurbağa Adamlar Porsuk Çayı’nda: Kayıp Öğretmen Tuncay Arslan İçin 7 Günlük Arama
6
İzmir Buca'da Halı Sahada Tekme-Tokat Kavga Kamerada
7
Afyonkarahisar'da Refüje Devrilen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi