Samsun'da kantar denetiminde plakası kapalı 16 tıra 849 bin 679 TL ceza

Samsun'da kantar denetiminde plakası kapalı 16 tıra ceza

Karayolları personelinin bildirimi sonrası trafik ekipleri harekete geçti

Ankara-Samsun kara yolu ile Samsun-Ordu kara yolu istikametinde bulunan Tekeli kantarında görevli Karayolları personelinin, plakaları kapalı halde yük taşıyan tırların kantara girmeden yollarına devam ettiklerini bildirmesi üzerine, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri denetimleri yoğunlaştırdı.

Yapılan kapsamlı çalışmalarda Çakallı mevkii ile Ordu Yolu Dikbıyık mevkiinde, farklı gün ve saatlerde seyir halinde bulunan ya da sabit uygulamalarda durdurulan toplam 16 tır kontrol altına alındı. Denetimlerde bazı araçların plakalarının okunmasını zorlaştıracak şekilde plaka üzerine çeşitli maddeler sürüldüğü tespit edildi.

Kontrollerde tırların odun, talaş, tuğla, gübre ve benzeri yükler taşıdığı belirlendi. Sürücülere; denetim istasyonuna girmemek, istiap haddinin üzerinde yük taşımak, gabari dışı yük yüklemek, plakayı kapalı kullanmak, süre ihlali yapmak ve takograf kullanmamak gibi ihlallerden dolayı idari işlem uygulandı.

Kantar görevlileri ve trafik ekiplerince yapılan işlemler sonucunda çeşitli kural ihlalleri tespit edilen 16 tıra toplam 849 bin 679 TL idari para cezası kesildi.

