Samsun'da Kepçe Kazası: Tekkeköy'de 58 Yaşındaki Metin İdik Hayatını Kaybetti

Tekkeköy'de kepçenin ön yükleyicisinin altında kalan 58 yaşındaki Metin İdik, kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 14:12
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 14:17
Samsun'da Kepçe Kazası: Tekkeköy'de 58 Yaşındaki Metin İdik Hayatını Kaybetti

Samsun'da kepçe kazası: mahalle sakini hayatını kaybetti

Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kibarlar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, su kanalı çalışması sırasında kepçenin ön yükleyicisinin altında kalan bir kişi yaşamını yitirdi.

Olayın ayrıntıları

Edinilen bilgiye göre kepçe operatörü Serdar Gümüştaş, yol kenarında su kanalı açarken, yoldan geçen araçlara yol vermek amacıyla kepçenin ön yükleyicisini havaya kaldırdı. Araçların geçmesinin ardından ön yükleyici indirilirken mahalle sakini Metin İdik (58), kepçenin ön yükleyicisinin altında kaldı. Olayı fark eden yoldan geçen bir vatandaşın uyarısı üzerine İdik bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı ve İdik, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen İdik kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Soruşturma ve adli süreç

Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma kapsamında kepçe operatörü Serdar Gümüştaş gözaltına alındı. Gümüştaş, Büyüklü Jandarma Karakolu'ndaki işlemlerin ardından, hakkında "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

KEPÇE OPERATÖRÜ SERDAR GÜMÜŞTAŞ, BÜYÜKLÜ JANDARMA KARAKOLU EKİPLERİ TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI.

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

