Samsun'da Kırmızı Işıkta Duramayan Otobüs Otomobile Çarptı: 4 Yaralı

Samsun'da Kırmızı Işıkta Duramayan Otobüs Otomobile Çarptı

Samsun'un Terme ilçesi Söğütlü Mahallesi'nde meydana gelen kazada, kırmızı ışıkta duran otomobile arkadan çarpan otobüs nedeniyle 4 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Edinilen bilgiye göre, 28 EK 133 plakalı otomobilin kırmızı ışıkta beklediği sırada, aynı yönde seyreden 61 AU 873 plakalı otobüs, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda duramayarak arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan araçta bulunan 4 kişi hafif yaralandı.

Yaralılar ve Soruşturma

Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yaralılar Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

