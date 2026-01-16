Samsun'da Kırmızı Işıkta Duramayan Otobüs Otomobile Çarptı: 4 Yaralı

Samsun'un Terme ilçesinde otobüsün kırmızı ışıkta duramaması sonucu otomobile çarpmasıyla 4 kişi hafif yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 13:53
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 13:54
Samsun'da Kırmızı Işıkta Duramayan Otobüs Otomobile Çarptı: 4 Yaralı

Samsun'da Kırmızı Işıkta Duramayan Otobüs Otomobile Çarptı

Samsun'un Terme ilçesi Söğütlü Mahallesi'nde meydana gelen kazada, kırmızı ışıkta duran otomobile arkadan çarpan otobüs nedeniyle 4 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Edinilen bilgiye göre, 28 EK 133 plakalı otomobilin kırmızı ışıkta beklediği sırada, aynı yönde seyreden 61 AU 873 plakalı otobüs, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda duramayarak arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan araçta bulunan 4 kişi hafif yaralandı.

Yaralılar ve Soruşturma

Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yaralılar Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

SAMSUN'DA KIRMIZI IŞIKTA DURAMAYAN OTOBÜSÜN, ÖNÜNDEKİ OTOMOBİLE ÇARPTIĞI KAZADA 4 KİŞİ...

SAMSUN'DA KIRMIZI IŞIKTA DURAMAYAN OTOBÜSÜN, ÖNÜNDEKİ OTOMOBİLE ÇARPTIĞI KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI.

SAMSUN'DA KIRMIZI IŞIKTA DURAMAYAN OTOBÜSÜN, ÖNÜNDEKİ OTOMOBİLE ÇARPTIĞI KAZADA 4 KİŞİ...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Oktay Kaynarca'dan Uyuşturucu ve Fuhuş İddialarına Ret: "Aracılık Söz Konusu Dahi Olamaz"
2
Iğdır'da fuhuş operasyonu: 2 kişi tutuklandı
3
Diyarbakır'da Çamaşır Makinesi Yangını Evi Kullanılamaz Hale Getirdi
4
Bilecik'te Ani Fren Yapan Motosikletli Düşerek Yaralandı
5
Osmaniye’de İşçi Servis Minibüsü ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı — 7 Yaralı, Kamera Görüntüleri
6
Bilecik'te Motosiklet Sürücüsü, Otomobile Çarpmamak İçin Fren Yapınca Devrildi
7
Kozan'da maganda kurşunu: 9 yaşındaki Kemal'in babası karne günü kabrinde ağladı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları