Samsun'da plakalarını kapatarak kantara girmeyen 6 tıra 461 bin 875 TL ceza

Tekeli Kantarında görevli ekipler tarafından bildirilen ihbar sonrası yapılan denetimde, plakalarını kapatarak kantara girmeyen 6 tırın Samsun yönüne ilerlediği tespit edildi. Olay Ankara yolu Samsun istikametinde gerçekleşti.

Denetim ve tespitler

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, söz konusu 6 tırın Samsun istikametinde bulunan bir dinlenme tesisi içerisinde park halinde olduğu belirlendi. Yapılan kontrollerde araçların sanayi tesisine odun talaşı taşıdığı tespit edildi.

Denetimler kapsamında; kantara girmemekten dolayı araçlara toplam 101 bin 850 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca ölçümlerde araçların istiap haddinin üzerinde toplam 65 ton 700 kilogram fazla yük taşıdığı saptanarak bu ihlal nedeniyle 263 bin 586 TL cezai işlem gerçekleştirildi.

Plakaların kapalı şekilde kullanılması ve bir sürücünün süre ihlali yapması nedeniyle ise ilave olarak 96 bin 439 TL idari para cezası uygulandı.

Toplamda 6 araca 461 bin 875 TL idari para cezası kesildi ve işlemler kantar görevlileri ile trafik ekiplerince tamamlandı.

