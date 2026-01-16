Şanlıurfa’da Su Kanalına Düşen Halil Gündüz’ün Cesedi Suriye’de Bulundu, Cenaze Defnedildi

Şanlıurfa’da Su Kanalına Düşen Halil Gündüz’ün Cesedi Suriye’de Bulundu

Şanlıurfa’da 29 Aralık 2025 tarihinde otomobiliyle su tahliye kanalına devrilen sürücü Halil Gündüz’ün cesedi, 18 günlük arama-kurtarma çalışmalarının ardından Suriye sınırları içinde bulundu. Gündüz’ün cenazesi akşam saatlerinde Şanlıurfa’ya getirildi ve bugün defnedildi.

Olayın Detayları

Olay, 29 Aralık 2025’te Şanlıurfa’nın Haran ilçesine bağlı Buğdaytepe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddialara göre, okulların tatil olduğunu öğrenen baba Halil Gündüz, çocukları ve yeğenlerini okullarından alıp evine götürmek üzere yola çıktı. Kar yağışı nedeniyle yolun kayganlaşması sonucu otomobil kontrolden çıkarak tahliye kanalına devrildi.

Otomobildeki öğrenciler Ömer, Mustafa ve Ali Gündüz’ün cansız bedenlerine olay yerinde ulaşıldı. Sürücü Halil Gündüz için yürütülen arama-kurtarma çalışmaları 18 gün sürdü.

Arama-Kurtarma ve Buluntu

Yapılan arama-kurtarma faaliyetleri sonucunda, 18 günlük çalışmaların ardından Halil Gündüz’ün cenazesi, Barış Pınarı Harekat Bölgesi Telabyad sınırları içinde Suriye’de bulundu. Cenaze akşam saatlerinde Şanlıurfa’ya getirildi.

Cenaze ve Defin

Halil Gündüz için bugün Şeyh Hayati Harrani camisinde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Gündüz, gözyaşları arasında Şeyh Hayati Harrani Aile Mezarlığı'na defnedildi.

