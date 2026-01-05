DOLAR
Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 4 Kişi Yaralandı

Şanlıurfa - Mardin kara yolunda, Osmanbey Mahallesi yakınlarında iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı; yaralılar hastanede, sağlık durumları iyi.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 15:16
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 15:16
Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 4 Kişi Yaralandı

Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa - Mardin kara yolunda meydana gelen kazada iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay, Haliliye ilçesine bağlı Osmanbey Mahallesi yakınlarında gerçekleşti.

Çarpışmanın ayrıntıları

Edinilen bilgiye göre, A.A. yönetimindeki 63 L 1401 plakalı otomobil ile A.D. kontrolündeki 06 DJR 109 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada yaralananlar arasında çocukların da bulunduğu öğrenildi.

Müdahale ve tedavi

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Soruşturma başlatıldı

Kazayla ilgili yetkililer tarafından olay yerinde inceleme başlatıldı.

