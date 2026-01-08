Milas-Bodrum Karayolunda Araç Şarampole Uçtu: 1 Yaralı

Milas-Bodrum karayolunda 48 ANK 651 plakalı aracın şarampole uçtuğu kazada bir sürücü yaralandı; sağlık ekipleri müdahale ederek hastaneye kaldırdı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 10:18
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 10:56
Kaza Detayları

Milas-Bodrum Karayolu üzerinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, 48 ANK 651 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç şarampole uçtu.

Olayda 1 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

