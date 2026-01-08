Milas-Bodrum Karayolunda Araç Şarampole Uçtu: 1 Yaralı
Kaza Detayları
Milas-Bodrum Karayolu üzerinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, 48 ANK 651 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç şarampole uçtu.
Olayda 1 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı.
Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.
MİLAS-BODRUM KARAYOLUNDA HAKİMİYETİ KAYBOLAN ARACIN ŞARAMPOLE UÇMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA BİR KİŞİ YARALANDI.