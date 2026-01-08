Malatya'da Trafik Kazası Sonrası 19 Yaşındaki Gençin Darp İddiası

Yeşilyurt Özsan Sanayi Sitesi'nde yaşandığı bildirildi

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Özsan Sanayi Sitesi'nde meydana gelen olayda, 19 yaşındaki teknik servis çalışanı Miraç Özbay maddi hasarlı bir trafik kazasına karıştı.

İddialara göre, Özbay sabah saatlerinde aracını tamir ettirmek için sanayi sitesine gittiği sırada kaza yaptı. Taraflar arasında çıkan tartışmada Özbay hatayı kabul ederek karşı tarafın aracını yaptırmayı teklif etti.

Karşı tarafın teklife sıcak bakmayıp aracın kendi belirledikleri kaportacıda yapılmasını istediği ve 5 bin lira talep ettiği belirtildi. Özbay olayın mağdur edildiğini kaydederek şunları söyledi: "Hatalı olduğumu kabul ettim ve aracı yaptırmayı teklif ettim ancak benden 5 bin lira istediler. Para veremeyeceğimi belirtince de tehdit edildim. İşyerine götürüldüğümde ise kapı kapatılarak para istendi kabul etmeyince birden fazla kişi tarafından darp edildim"

Olayla ilgili konuşan teknik servis ustası Aslı Badem Çala ise "Personelim kazayı yasal yollarla çözmek istedi. Ancak darp edildi. Bu olay bir trafik magandalığıdır. Yetkililerden konunun takipçisi olmalarını istiyoruz" diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

