DOLAR
42,81 -0,04%
EURO
50,35 -0,38%
ALTIN
6.101,55 -2,16%
BITCOIN
3.816.236,42 -1,02%

SDG'nin Halep Saldırısı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti, Apartmanda Yangın

SDG'nin Halep'te düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, bir apartman dairesinde yangın çıktı; vali vatandaşları çatışma bölgelerinden uzak durmaya çağırdı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 20:46
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 20:46
SDG'nin Halep Saldırısı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti, Apartmanda Yangın

SDG'nin Halep saldırısında ölü ve yangın

Saldırının ayrıntıları

Terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) tarafından Halep kentinde düzenlenen saldırılarda 1 kişi hayatını kaybetti ve olay sonucu bir apartman dairesinde yangın çıktı.

SDG’nin, Suriye ordusuna bağlı güçlere ve sivillere yönelik saldırılarının sürdüğü bildirildi. Saldırılar nedeniyle mahallelerde tedirginlik ve maddi hasar yaşandığı kaydedildi.

Vali Azzam Gharib'in açıklaması

Halep Valisi Azzam Gharib, SDG güçlerinin Eşrefiye ve Şeyh Maksud’daki ortak kontrol noktalarından ani bir şekilde çekildiğini belirterek, bunun ardından sivillerin, iç güvenlik güçlerinin, ordunun ve sivil savunmanın doğrudan hedef alındığı saldırıların başladığını ifade etti.

Gharib, bölge halkına çatışma bölgelerine ve şehir merkezine giden yollardan uzak durmaları çağrısında bulunarak, "Devlet, vatandaşların korunması ve güvenliği bozmaya yönelik her türlü girişimin engellenmesi konusunda asla taviz vermeyecektir" dedi.

Terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) Halep kentinde...

Terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) Halep kentinde düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çanakkale Gelibolu'da Tıra Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
2
Çorlu'da İçki Şişesiyle Yaralama: Şüpheli Tutuklandı
3
Düzce'de Taksi Kediye Çarpmamak İçin Manevra Yapınca Yan Yattı
4
Vali Eldivan, Yerlikaya Başkanlığındaki Yeni Yıl Tedbirleri Toplantısına Katıldı
5
Batman'da Ev Yangını: 85 Yaşındaki Abdurrahman Utanır Dumandan Öldü
6
Batman Beşiri Yolu'nda Otobüs ile Çekici Çarpıştı: 11 Yaralı
7
Diyarbakır'da işçi servisi yayaya çarpıp takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi