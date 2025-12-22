SDG'nin Halep Saldırısı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti, Apartmanda Yangın

SDG'nin Halep saldırısında ölü ve yangın

Saldırının ayrıntıları

Terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) tarafından Halep kentinde düzenlenen saldırılarda 1 kişi hayatını kaybetti ve olay sonucu bir apartman dairesinde yangın çıktı.

SDG’nin, Suriye ordusuna bağlı güçlere ve sivillere yönelik saldırılarının sürdüğü bildirildi. Saldırılar nedeniyle mahallelerde tedirginlik ve maddi hasar yaşandığı kaydedildi.

Vali Azzam Gharib'in açıklaması

Halep Valisi Azzam Gharib, SDG güçlerinin Eşrefiye ve Şeyh Maksud’daki ortak kontrol noktalarından ani bir şekilde çekildiğini belirterek, bunun ardından sivillerin, iç güvenlik güçlerinin, ordunun ve sivil savunmanın doğrudan hedef alındığı saldırıların başladığını ifade etti.

Gharib, bölge halkına çatışma bölgelerine ve şehir merkezine giden yollardan uzak durmaları çağrısında bulunarak, "Devlet, vatandaşların korunması ve güvenliği bozmaya yönelik her türlü girişimin engellenmesi konusunda asla taviz vermeyecektir" dedi.

