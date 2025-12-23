Siirt'te Kaçak Avcılıkla Mücadele ve Doğa Koruma Çalışmaları

Siirt'te Kaçak Avcılıkla Mücadele Devam Ediyor

Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Merkez Şefliği ekipleri ile Siirt İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, kırsal alanlarda koruma, kontrol ve denetim faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler, sahada yapılan denetimlerle birlikte kaçak avcılıkla ve biyokaçakçılıkla mücadele çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Eğitim ve Bilgilendirme Toplantıları

Yapılan bilgilendirme toplantılarında doğal hayatın korunması, kaçak avcılıkla mücadele, biyolojik çeşitliliğin önemi ve çevreye karşı işlenen suçlarla ilgili yasal mevzuat hakkında detaylı bilgiler aktarıldı. Eğitimlerde ayrıca uygulamanın etkin kullanımı ve vatandaşlardan gelen ihbarların değerlendirilmesi konuları ele alındı.

İş Birliği ve Hedefler

Ekipler, çevre suçlarının önlenmesi ve farkındalığın artırılması amacıyla ortak çalışmalar ve iş birliği imkanlarına vurgu yaptı. Jandarma personelinin çevre ve doğa koruma konularında bilinçlendirilmesiyle, bölgede meydana gelebilecek çevre suçlarının önüne geçilmesi ve doğal kaynakların korunması hedefleniyor. Yetkililer, bu tür bilgilendirme çalışmalarının ilerleyen dönemlerde de devam edeceğini ve farklı kurumlarla iş birliği içinde çevre bilincinin toplumun tüm kesimlerine yayılmasının amaçlandığını belirtti.

