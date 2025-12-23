DOLAR
42,83 -0,02%
EURO
50,68 -0,6%
ALTIN
6.173,04 -1,14%
BITCOIN
3.741.356,88 1,16%

Siirt'te Kaçak Avcılıkla Mücadele ve Doğa Koruma Çalışmaları

Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Siirt İl Jandarma ekipleri, kırsalda denetim ve bilgilendirme toplantılarıyla kaçak avcılık ve biyokaçakçılıkla mücadeleye devam ediyor.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 11:12
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 11:12
Siirt'te Kaçak Avcılıkla Mücadele ve Doğa Koruma Çalışmaları

Siirt'te Kaçak Avcılıkla Mücadele Devam Ediyor

Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Merkez Şefliği ekipleri ile Siirt İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, kırsal alanlarda koruma, kontrol ve denetim faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler, sahada yapılan denetimlerle birlikte kaçak avcılıkla ve biyokaçakçılıkla mücadele çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Eğitim ve Bilgilendirme Toplantıları

Yapılan bilgilendirme toplantılarında doğal hayatın korunması, kaçak avcılıkla mücadele, biyolojik çeşitliliğin önemi ve çevreye karşı işlenen suçlarla ilgili yasal mevzuat hakkında detaylı bilgiler aktarıldı. Eğitimlerde ayrıca uygulamanın etkin kullanımı ve vatandaşlardan gelen ihbarların değerlendirilmesi konuları ele alındı.

İş Birliği ve Hedefler

Ekipler, çevre suçlarının önlenmesi ve farkındalığın artırılması amacıyla ortak çalışmalar ve iş birliği imkanlarına vurgu yaptı. Jandarma personelinin çevre ve doğa koruma konularında bilinçlendirilmesiyle, bölgede meydana gelebilecek çevre suçlarının önüne geçilmesi ve doğal kaynakların korunması hedefleniyor. Yetkililer, bu tür bilgilendirme çalışmalarının ilerleyen dönemlerde de devam edeceğini ve farklı kurumlarla iş birliği içinde çevre bilincinin toplumun tüm kesimlerine yayılmasının amaçlandığını belirtti.

SİİRT DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR MÜDÜRLÜĞÜ İLE SİİRT İL JANDARMA KOMUTANLIĞINA BAĞLI EKİPLER...

SİİRT DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR MÜDÜRLÜĞÜ İLE SİİRT İL JANDARMA KOMUTANLIĞINA BAĞLI EKİPLER, KAÇAK AVCILIKLA VE BİYOKAÇAKÇILIKLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR.

SİİRT DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR MÜDÜRLÜĞÜ İLE SİİRT İL JANDARMA KOMUTANLIĞINA BAĞLI EKİPLER...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çanakkale Gelibolu'da Tıra Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
2
Samsun'da kantar denetiminde plakası kapalı 16 tıra 849 bin 679 TL ceza
3
Mekke'de Ring Otobüsü Türk Kafileye Çarptı — Abidin Dağköy Hayatını Kaybetti
4
Batman Sason'da Sobadan Kıvılcımlar Evi Küle Çevirdi
5
Kurbağa Adamlar Porsuk Çayı’nda: Kayıp Öğretmen Tuncay Arslan İçin 7 Günlük Arama
6
İzmir Buca'da Halı Sahada Tekme-Tokat Kavga Kamerada
7
Afyonkarahisar'da Refüje Devrilen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi