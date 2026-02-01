Şırnak'ta 142 kilogram metamfetamin ele geçirildi — Bakan Yerlikaya açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ta düzenlenen operasyonda 142 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini ve 2 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 10:52
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 10:52
Şırnak Emniyeti'nin narkotik operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ta düzenlenen operasyona ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Şırnak’ta ‘Uyuşturucu Madde Ticaretiyle Mücadele’ kapsamında düzenlenen operasyonda; 142 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Operasyon, Şırnak Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütüldü. Uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığı belirtilen bir tıra düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Bakan Yerlikaya: Şırnak’ta ‘Uyuşturucu Madde Ticaretiyle Mücadele’ kapsamında düzenlenen operasyonumuzda; 142 kilogram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirdik. Şırnak Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu; uyuşturucu madde sevkiyatı yapan bir tıra düzenlenen operasyonda 2 şüpheliyi yakaladık. Uyuşturucuyla mücadele, yalnızca bir iç güvenlik meselesi değildir; bu mücadele, küresel bir güvenlik mücadelesidir. Biz, uyuşturucuya topyekün savaş açtık. Bu savaşı da sadece ülkemiz adına değil, insanlık adına sürdürüyoruz. Emniyet Müdürlüğümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyorum.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

