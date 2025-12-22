DOLAR
Şırnak'ta 34 Aranan Şahıs Yakalandı: Jandarma Kaçakçılık ve Narkotik Operasyonu

Şırnak'ta 15-21 Aralık operasyonlarında jandarma 34 aranan şahsı yakaladı; kaçakçılık kapsamında 63 şüpheliye ait çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 17:19
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 17:19
Jandarma ekiplerinin 15-21 Aralık operasyonları

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık ve narkotik suçlarla mücadele kapsamında 15-21 Aralık tarihlerinde il genelinde operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, aranan şahıslara yönelik çalışmalarda 34 şahıs yakalandı.

KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda; 57 kaçakçılık ve 2 narkotik suçu olmak üzere toplam 59 olayla bağlantılı 63 şüpheliye ait ev, eklenti ve araçlarda aramalar yapıldı. Yapılan aramalarda; 3 gram esrar, 2 adet payp, 169 adet yazılı doküman, 46 adet cep telefonu, 22.149 adet bandrolsüz sigara, 195 adet puro, 54 kilogram nargile tütünü, 86 adet çeşitli elektronik eşya, 1.358 adet muhtelif hırdavat malzemesi, 3.285 adet muhtelif tekstil ürünü ve 573 adet çeşitli gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Ele geçirilen kaçak ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 10.248.170 lira olduğu bildirildi. Bu kapsamda 63 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Diğer taraftan, JASAT ekiplerince UYAP üzerinden aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 34 firari şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan hakkında 16 yıl 14 ay 32 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi dahil olmak üzere toplam 9 şahıs, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

