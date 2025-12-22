Şişhane Metro İstasyonunda İntihar Girişimi — İstasyon Geçici Olarak Kapatıldı

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişhane istasyonunda bir kişi intihar girişiminde bulundu. Olay nedeniyle Şişhane istasyonu geçici olarak işletmeye kapatıldı.

Olay ve müdahale

Olay, 09.30 sıralarında meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Metro İstanbul'dan açıklama

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada: "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişhane istasyonunda bir yolcunun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Şişhane istasyonu işletmeye kapatılmıştır. Araçlarımız Şişhane istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir" denildi.

