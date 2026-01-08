Sivas'ta buzlanma kazası: İş adamı Ahmet Yasak hayatını kaybetti

Sivas-Malatya Karayolu'nda buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada Sivaslı iş adamı Ahmet Yasak yaşamını yitirdi; üç kişi yaralandı, inceleme sürüyor.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 10:32
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 11:35
Edinilen bilgiye göre, Sivas-Malatya Karayolu Nuri Demirağ Organize Sanayi Bölgesi bağlantı yolunda meydana gelen kazada bir iş adamı yaşamını yitirdi.

Kaza detayları

Kaza, yoldaki buzlanma nedeniyle 58 BG 680 plakalı tırın kayması sonucu başladı. Arkadan gelen ve sürücülüğünü Ahmet Yasak'ın yaptığı 58 AEP 860 plakalı Volvo marka cip, tırın römork bölümüne çarptı.

Kazada, diğer bir araç olan 34 GOC 005 plakalı otomobil, kazaya karışmamak için manevra yapınca yoldan çıkarak şarampole uçtu.

Hurdaya dönen Volvo'nun sürücüsü Sivaslı iş adamı Ahmet Yasak olay yerinde hayatını kaybetti. Olayda yaralanan üç kişi ise ambulanslarla Sivas'taki hastanelere kaldırıldı.

Soruşturma

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

