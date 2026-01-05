Sivas'ta Müstakil Evde Yangın: 90 Yaşındaki A.P. İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Sivas'ta Müstakil Evde Yangın: 90 Yaşındaki A.P. Kurtarıldı

Mahalle Sakinlerinin İhbarı ve İtfaiye Müdahalesi

Edinilen bilgilere göre yangın, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 38’nci sokakta bulunan 2 katlı müstakil evin 2’nci katında başladı; dumanlar yükseldi.

Dumanları gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yangının çıktığı evde 90 yaşındaki A.P.nin mahsur kaldığı belirlendi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yürüttükleri çalışma sonucu yaşlı adamı evden çıkararak kurtardı.

Kurtarılan A.P., ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas Numune Hastanesi acil servisine sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alıp söndürdü ve soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

