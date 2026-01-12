Tekirdağ’da Binnaz Eriş cinayeti: Zanlılar adliyeye sevk edildi

Tekirdağ Süleymanpaşa'da üç gün önce çıkan yangında bıçaklanmış halde ölü bulunan Binnaz Eriş soruşturmasında iki şüpheli adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 10:56
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 10:56
Tekirdağ’da Binnaz Eriş cinayeti: Zanlılar adliyeye sevk edildi

Tekirdağ’da Binnaz Eriş cinayeti: Zanlılar adliyeye sevk edildi

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde üç gün önce Hürriyet Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinde meydana gelen olayda, itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın sonrası yapılan incelemede Binnaz Eriş’in bıçaklanarak hayatını kaybettiği tespit edildi. İlk belirlemelere göre yangının, cinayet sonrası delilleri yok etmek amacıyla çıkarıldığı değerlendirildi.

Soruşturmada kameralar ve deliller

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma yürüttü; çevredeki güvenlik kameraları titizlikle incelendi. Yapılan çalışmalar sonucunda, Binnaz Eriş’in kardeşinin kızı olduğu öğrenilen İ.Ç. ile eşi C.Ç. gözaltına alındı.

Zanlıların adliyeye sevki ve güvenlik önlemleri

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, geniş güvenlik önlemleri altında Tekirdağ Adliyesi’ne sevk edildi. Zanlıların polis aracından arkadan kelepçeli bir şekilde indirildikleri, adliye girişinde basın mensuplarının sorularına yanıt vermedikleri görüldü.

Soruşturma ve adli süreçle ilgili detayların ilerleyen saatlerde netleşmesi bekleniyor.

Tekirdağ'daki vahşette zanlılar adliyeye sevk edildi

Tekirdağ'daki vahşette zanlılar adliyeye sevk edildi

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır Bağlar'da İş Yerine Silahlı Saldırı: 3 Şüpheli Kurşun Yağdırdı
2
İstanbul'dan Gaziantep'e Uyuşturucu Sevkiyatına Jandarma Darbesi: 3 Tutuklama
3
Diyarbakır-Elazığ Yolunda Gizli Buzlanma: Araç Takla Attı, 1 Yaralı
4
Diyarbakır'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
5
Karapınar'da Otomobil Çarpışması: 2 Yaralı, Kaçan Sürücü Yakalandı
6
Denizli'de Uçuruma Yuvarlanan Araç: 2'si Çocuk 5 Kişi Kurtarıldı
7
Ordu Altınordu'da Alkollü Sürücü Polis Aracına Çarptı: 2'si Polis, 3 Yaralı — Şüpheli Tutuklandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları