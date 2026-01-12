Tekirdağ’da Binnaz Eriş cinayeti: Zanlılar adliyeye sevk edildi

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde üç gün önce Hürriyet Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinde meydana gelen olayda, itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın sonrası yapılan incelemede Binnaz Eriş’in bıçaklanarak hayatını kaybettiği tespit edildi. İlk belirlemelere göre yangının, cinayet sonrası delilleri yok etmek amacıyla çıkarıldığı değerlendirildi.

Soruşturmada kameralar ve deliller

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma yürüttü; çevredeki güvenlik kameraları titizlikle incelendi. Yapılan çalışmalar sonucunda, Binnaz Eriş’in kardeşinin kızı olduğu öğrenilen İ.Ç. ile eşi C.Ç. gözaltına alındı.

Zanlıların adliyeye sevki ve güvenlik önlemleri

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, geniş güvenlik önlemleri altında Tekirdağ Adliyesi’ne sevk edildi. Zanlıların polis aracından arkadan kelepçeli bir şekilde indirildikleri, adliye girişinde basın mensuplarının sorularına yanıt vermedikleri görüldü.

Soruşturma ve adli süreçle ilgili detayların ilerleyen saatlerde netleşmesi bekleniyor.

