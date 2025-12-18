DOLAR
42,72 -0,02%
EURO
50,19 -0,05%
ALTIN
5.949,4 0,18%
BITCOIN
3.632.750,56 1,21%

Tekirdağ Muratlı'da Açık Unutulan Tüp Paniğe Neden Oldu

Muratlı'da bir dairede açık bırakılan tüp gaz kokusu üzerine itfaiyeyi alarma geçirdi; hızlı müdahale ile olası facia önlendi.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 22:49
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 22:49
Tekirdağ Muratlı'da Açık Unutulan Tüp Paniğe Neden Oldu

Tekirdağ Muratlı'da Açık Unutulan Tüp Paniğe Neden Oldu

Göçmen Konutları'nda tüp gazı kokusu itfaiyeyi alarma geçirdi

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesi Muradiye Mahallesi Nazım Sav Caddesi üzerindeki Göçmen Konutları'nda bulunan bir apartmanın 5. katındaki dairede açık unutulan tüp, çevredekilere gaz kokusu hissettirdi.

Olay, apartmanın beşinci katından gelen yoğun gaz kokusu üzerine çevredekilerin durumu itfaiye ekiplerine bildirmesiyle ortaya çıktı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, olay yerine gelerek merdivenli araç yardımıyla daireye camdan girip müdahale etti. Yapılan kontrollerde açık bırakılan tüp kapatılırken, muhtemel bir facianın önü alındı.

Ekiplerin hızlı ve dikkatli müdahalesi sayesinde herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. İtfaiye ekipleri vatandaşları gaz ve tüp kullanımında daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.

EVE CAMDAN GİRİLDİ.

EVE CAMDAN GİRİLDİ.

İTFAİYE EKİPLERİ SEFERBER OLDU.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Siirt'te 3,5 Ayda 54 Büyükbaş Telef: Besicinin Zararı 8 Milyon Lira
2
Kocaeli'de Cemevinde Elektrik Panosu Patladı: Yangın ve Tahliye
3
Tekirdağ Muratlı'da Açık Unutulan Tüp Paniğe Neden Oldu
4
Bağcılar'da Tekstil Atölyesine Silahlı Saldırı: Zanlılar Kaçtı
5
Siirt'te 54 Büyükbaş Telef: Besicinin Zarar 8 Milyon TL
6
Tunceli'de 'Sahte Gönül İlişkisi'yle 7 Milyon TL'lik Dolandırıcılık
7
Mersin'de Trafikte Yumruklu Saldırı: Şüpheli Olay Gününde Tutuklandı

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

SGK 1000 Personel Alımı 2026: Mülakatsız, KPSS Puanı Yeterli — Başvuru Tarihleri

Cihan Şensözlü Hakkında Yakalama Kararı: 'Cihanna' Operasyonunda Gelişme

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler