Tekirdağ Muratlı'da Açık Unutulan Tüp Paniğe Neden Oldu

Göçmen Konutları'nda tüp gazı kokusu itfaiyeyi alarma geçirdi

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesi Muradiye Mahallesi Nazım Sav Caddesi üzerindeki Göçmen Konutları'nda bulunan bir apartmanın 5. katındaki dairede açık unutulan tüp, çevredekilere gaz kokusu hissettirdi.

Olay, apartmanın beşinci katından gelen yoğun gaz kokusu üzerine çevredekilerin durumu itfaiye ekiplerine bildirmesiyle ortaya çıktı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, olay yerine gelerek merdivenli araç yardımıyla daireye camdan girip müdahale etti. Yapılan kontrollerde açık bırakılan tüp kapatılırken, muhtemel bir facianın önü alındı.

Ekiplerin hızlı ve dikkatli müdahalesi sayesinde herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. İtfaiye ekipleri vatandaşları gaz ve tüp kullanımında daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.

EVE CAMDAN GİRİLDİ.