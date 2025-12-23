Tiran'da Protesto Şiddetlendi: Başbakanlık Binasına Molotof Kokteyli Atıldı

Tiran'da protesto şiddetlendi: Başbakanlık binasına molotof atıldı

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da hükümeti yolsuzlukla suçlayan protestocular, Başbakanlık binasına molotof kokteyli fırlattı. Gösteri, ana muhalefet partisi Demokratik Parti (PS) öncülüğünde düzenlendi ve katılımcılar Başbakan Edi Rama liderliğindeki hükümetin istifasını talep etti.

Olay yerinde güvenlik önlemleri yoğunlaştırılırken, çevik kuvvet polisi bina önünde koruma sağladı; ancak bildirilenlere göre molotof ve taş fırlatan göstericileri aktif olarak geri püskürtme girişiminde bulunulmadı. Göstericilerden biri elindeki yanıcı maddeyi yanlış kullanması sonucu yaralandı.

Gösteri organizatörleri ve muhalefet liderleri, taleplerinin karşılanmaması halinde yeni protesto dalgalarının düzenleneceğini açıkladı.

Siyasi gerginlik

Göstermelerin arka planında, hükümetin en üst düzey isimlerinden olan ve Başbakan Yardımcısı ve Altyapı ve Enerji Bakanı Belinda Balluku aleyhindeki yolsuzluk suçlamaları yer alıyor. Balluku, büyük altyapı projelerinde bazı özel firmalara imtiyazlar verildiği, kamu kaynaklarının kötüye kullanıldığı, görevi kötüye kullanma ve yolsuzluk iddialarıyla karşı karşıya bulunuyor.

Balluku, geçtiğimiz ay parlamentoda hakkındaki suçlamaları reddetmiş ve yargıyla tam iş birliği yapacağını söylemişti. Hakkındaki soruşturma kapsamında Yolsuzluk ve Örgütlü Suçlarla Mücadele Özel Mahkemesi (SPAK) tarafından Kasım ayında resmen görevinden uzaklaştırılmıştı. Ancak Arnavutluk Anayasa Mahkemesi 12 Aralık'ta bu görevden uzaklaştırma kararını askıya alarak, soruşturma dosyasında nihai karar verilene kadar Balluku'nun görevine dönmesine hükmetti.

Bu gelişmenin ardından SPAK, Balluku'nun dokunulmazlığının kaldırılması ve tutuklanmasına izin verilmesi için parlamentodan özel izin talep etti. Başbakan Rama'nın partisinin çoğunlukta olduğu parlamentoda bu oylamanın ne zaman yapılacağı belirsizliğini koruyor. Muhalif milletvekilleri, yılın son oturumunda oylamanın gerçekleştirilmemesi için parlamentoyu bloke etmiş ve 18 Aralık'ta gerçekleştirilen Genel Kurul oturumunda parlamentoda arbede yaşanmıştı.

Bu gelişmeler, ülkede siyasi gerilimi artırırken sokak gösterilerinin ve hükümet karşıtı baskıların devam etmesi bekleniyor.

